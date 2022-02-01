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01.02.2022 10:51
Рубрика: Общество

Исследователь из Сколтеха расскажет о будущем беспроводной связи

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
Публичные лекции ведущих ученых Сколтеха, организованные консорциумом университетов и научных организаций Евразийского НОЦ мирового уровня, продолжит эксперт по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Дмитрий Лаконцев.

В своей онлайн-лекции он развенчает мифы, бытующие вокруг связи нового поколения 5G, и расскажет, почему ближайшие три года станут революционными для телекоммуникационной сферы и как не опоздать в 6G будущее.

Фото: iStock
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Тема актуальная, ведь именно недостаток достоверной информации порождает различного рода небылицы, связанные с внедрением технологий беспроводной связи 5G.

С одной стороны, мало кто сомневается, что научно-технический прогресс можно остановить. Потребность в более высокой скорости передачи данных неуклонно растет. С другой - постоянно возникают новые теории заговоров, согласно которым сети пятого поколения распространяют вирусы, снижают иммунитет, повреждают ДНК, вызывают рак, губят птиц и так далее. Это даже толкает некоторых, особо впечатлительных, людей на поджог вышек, где установлено радиочастотное оборудование. Такие опасения появляются на пустом месте или для них есть какие-то основания?

Дмитрий Лаконцев ответит на подобные вопросы и расскажет, где в наши дни применяется пятое поколение беспроводной связи и как скоро она эволюционирует. Как сети 5G стали драйвером мировой экономики, какие исследования, проводимые сегодня, определят вид беспроводных технологий в 2025 и 2030.

Это будет информация "из первых рук", ведь лектор - доцент Сколтеха, руководитель Проектного Центра беспроводной связи Сколтеха и Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей. Выпускник МФТИ. В 2007 году получил степень кандидата наук в области беспроводных сетей в Институте проблем передачи информации А.А. Харкевича (ИППИ РАН). Работал заведующим отдела в ИППИ РАН, был соучредителем и генеральным директором компании-стартапа (60 инженеров и $3 млн. годового оборота).

Центр компетенций под руководством Дмитрия разрабатывает российскую базовую станцию 5G, в настоящее время тестовая зона беспроводной связи пятого поколения успешно работает в Сколково.

Онлайн-лекция "5G - будущее на связи" состоится во вторник 8 февраля в 13:00 по московскому времени. Для ее просмотра необходимо зарегистрироваться https://nocrb.ru/lecture и получить ссылку на трансляцию. Участие бесплатное.

Готовьте свои вопросы лектору - самый интересный из них он отметит памятным призом.

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