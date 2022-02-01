Кассационный суд объяснил, когда "шпионские" игрушки подсудны

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал важное разъяснение: "шпионские" гаджеты по-прежнему подпадают под статью УК, если владелец сознательно пытался их использовать для тайного сбора информации.

Если ручка пишет не только по бумаге, но и на скрытую камеру, ее владельцу грозит уголовная статья. Фото: Александр Корольков

Как судить за "жучки", кассационная инстанция детально разъяснила на примере гражданина П. из Нижнего Новгорода. Желание продать ручку со скрытой видеокамерой привело мужчину на скамью подсудимых.

"Из материалов дела следует, что в мае 2020 года П. опубликовал в сети интернет объявление о продаже ручки с функцией видеозаписи, - рассказали в пресс-службе Первого кассационного суда общей юрисдикции. - Через некоторое время ему позвонил гражданин, который участвовал в проведении оперативно-розыскного мероприятия "проверочная закупка", и сообщил о намерении приобрести устройство. Встретившись с покупателем, осужденный передал ему ручку, за что получил 10 тысяч рублей. После этого он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В кассационной жалобе защитник осужденного отрицал умысел его подзащитного на сбыт специального технического средства, просил приговор и апелляционное постановление отменить, дело вернуть на новое рассмотрение.

Напомним, несколько лет назад тема уголовной ответственности за "шпионские гаджеты" приобрела особый резонанс. Дело в том, что в УК есть статья, наказывающая за использование спецтехники для негласного получения информации. Эксперты забили тревогу: правоохранители начали нарабатывать статистику за счет граждан, не замышлявших ничего плохого. Кто-то купил трекер для того, чтобы следить за коровой. Кто-то шутки ради выписал китайскую ручку со встроенным диктофоном. Кто-то установил в автомобиле GPS-трекер, позволяющий записывать разговоры в салоне. Эта функция пригодится при угоне машины. Но в итоге покупатели попадали на скамью подсудимых.

Чтобы защитить людей, не замышлявших ничего плохого, пленум Верховного суда России в свое время сделал специальные разъяснения, как наказывать за "жучки". Как сказано в постановлении пленума, не могут быть квалифицированы как преступление "действия лица, которое приобрело предназначенное для негласного получения информации устройство с намерением использовать, например, в целях обеспечения личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества или в целях слежения за животными и не предполагало применять его в качестве средства посягательства на конституционные права граждан". Впоследствии были приняты и специальные поправки в УК, разъяснившие, что считать "шпионской" техникой. Однако это не значит, что были легализованы абсолютно все приборы с секретом.

За полгода суды осудили 22 человека за использование различных "шпионских" гаджетов

"Самое главное: теперь законом защищены люди, использующие бытовые гаджеты. Однако незаконный оборот так называемых "шпионских" средств, то есть, изначально предназначенных для негласного сбора информации, по-прежнему относится к уголовным преступлениям. И, как показывает практика, правоохранительные органы по-прежнему нацелены на пресечение нелегального оборота специальных технических средств для тайного сбора информации", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за полгода по статье 138.1 УК "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" были осуждены 22 человека. Как пояснил Первый кассационный суд общей юрисдикции, в подобных делах важно установить, предназначены ли такие технические средства для негласного получения информации, был ли у лица умысел на производство, приобретение или сбыт такого средства и осознавало ли лицо незаконность своих действий.

В данном случае, как рассказывают в суде, осужденный в рекламном объявлении описал продаваемое устройство как "ручка "разведчика" с камерой и диктофоном", а в ходе передачи ручки покупателю П. объяснил, как с помощью устройства производить фото- и видеозапись и как его подключать к компьютеру. "При этом в беседе он отметил, что такие "ручки" на территории Российской Федерации не продаются, так как они запрещены, - рассказывают в пресс-службе Первого кассационного суда. - В ходе экспертизы было выявлено, что данное устройство относится к специальному техническому средству, предназначенному для негласного получения информации, поскольку оно закамуфлировано под авторучку, то есть, под предмет иного, по сравнению со стандартной ручкой, функционального назначения, и что оно скрытно, не привлекая внимания окружающих, позволяет производить фото- и видеозапись".

В итоге обвинительный приговор был оставлен в силе. Суд назначил осужденному штраф в 20 тысяч рублей.

"Еще несколько лет назад вопрос об отнесении того или иного предмета, имеющего двойную функцию, к специальным средствам являлся достаточно дискуссионным", - говорит советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн. По его словам, в результате применения нововведений на практике в целом удалось разрешить проблему с определением круга таких технических средств. "В настоящее время к специальным техническим средствам, запрещенным к обороту, относятся такие, которые предназначены для негласного и несанкционированного доступа и получения информации различного вида, - объясняет Евгений Рубинштейн. - При этом сам владелец информации не должен предполагать и догадываться о том, что этот предмет имеет скрытую возможность получать информацию (записывать, снимать, считывать и т.п.)".

Иными словами, человек, которого "пишут", не должен знать, что его "пишут" данной ручкой. "Например, к таким техническим средствам относятся любые бытовые приборы, в которых в скрытом виде встроены технические устройства, не видимые невооруженным взглядом, способные получать, хранить и передавать информацию без ведома его владельца третьим лицам", - говорит Евгений Рубинштейн.

Закон содержит определенные критерии, по которым можно определить наличие или отсутствии цели негласного получения информации. Такими критериями, рассказывает советник ФПА, могут быть, например, открыто расположенные органы управления дополнительной функцией, наличие индикации при ее включении, маркировочное обозначение, указывающее на функциональное назначение прибора и т.п. То есть, такая техника - уже не шпионская: собеседник может видеть, что его записывают.