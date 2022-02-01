Нижегородская полиция проверит информацию о стрельбе по сосулькам

В Нижнем Новгороде полиция проверяет информацию о стрельбе по сосулькам неизвестным мужчиной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Видеозапись с мужчиной, стрелявшим по сосулькам в компании сотрудника коммунальных служб, появилась сегодня в нескольких Telegram-каналах. В комментарии к ролику было указано, что дело происходит в Ленинском районе.

- Информация о стрельбе, размещенная в сети Интернет, проверяется сотрудниками полиции. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на розыск и установление личности стрелявшего гражданина, - пояснили в ведомстве.