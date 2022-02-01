Отражение атаки "врага" миротворцами ЦВО под Самарой попало на видео

На Рощинском полигоне в Самарской области миротворческая бригада Центрального военного округа в ходе масштабных учений показала свои боевые возможности. Кадры тренировок попали на видео.

В учениях приняли участие около 500 военнослужащих, задействовали свыше 40 единиц техники. По легенде на автомобильную колонну с гуманитарным грузом, которая добиралась до лагеря беженцев, нападали диверсанты. Миротворцы отражали атаки и очищали путь для колонны. Военнослужащие задействовали весь арсенал. В частности, на видео есть кадры с зенитными установками. Бригада использовала и средства радиоэлектронной борьбы. Активно применили и беспилотные летальные аппараты.

К слову, именно 1 февраля 2005 года, то есть ровно 17 лет назад, была сформирована миротворческая бригада Центрального военного округа в Самарской области. Это единственное соединение в Сухопутных войсках РФ миротворческого назначения. Бригада укомплектована только военнослужащими по контракту.

На ее вооружении - самые современные образцы военной техники: бронетранспортеры БТР-82АМ, комплексы разведки, управления и связи "Стрелец", радиостанция шестого поколения "Азарт", спутниковые навигаторы ГЛОНАСС "Перунит-Б" и "Грот-Н", беспилотники "Орлан-10", "Леер-3" и "Тахион-3".