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01.02.2022 20:40
Рубрика: Власть

Отражение атаки "врага" миротворцами ЦВО под Самарой попало на видео

Текст: Анна Шепелева (Самара)

На Рощинском полигоне в Самарской области миротворческая бригада Центрального военного округа в ходе масштабных учений показала свои боевые возможности. Кадры тренировок попали на видео.

Фото: Павел Герасимов/РИА Новости
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В учениях приняли участие около 500 военнослужащих, задействовали свыше 40 единиц техники. По легенде на автомобильную колонну с гуманитарным грузом, которая добиралась до лагеря беженцев, нападали диверсанты. Миротворцы отражали атаки и очищали путь для колонны. Военнослужащие задействовали весь арсенал. В частности, на видео есть кадры с зенитными установками. Бригада использовала и средства радиоэлектронной борьбы. Активно применили и беспилотные летальные аппараты.

К слову, именно 1 февраля 2005 года, то есть ровно 17 лет назад, была сформирована миротворческая бригада Центрального военного округа в Самарской области. Это единственное соединение в Сухопутных войсках РФ миротворческого назначения. Бригада укомплектована только военнослужащими по контракту.

На ее вооружении - самые современные образцы военной техники: бронетранспортеры БТР-82АМ, комплексы разведки, управления и связи "Стрелец", радиостанция шестого поколения "Азарт", спутниковые навигаторы ГЛОНАСС "Перунит-Б" и "Грот-Н", беспилотники "Орлан-10", "Леер-3" и "Тахион-3".

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область РГ-Видео

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