В больницы Удмуртии направят 300 студентов-медиков

В больницах Удмуртии будут работать студенты. Для помощи врачам направят около 300 учащихся Ижевской медакадемии и медицинского колледжа. Это связно с увеличением числа амбулаторных больных, вызванного распространением нового штамма коронавируса "омикрон", сообщила замминистра здравоохранения региона Марина Петренко.

Она пояснила, что студенты не будут вести прием, но возьмут на себя другие обязанности - например, смогут разносить лекарства, дежурить у входа и направлять потоки пациентов, брать мазки. Это позволит снять нагрузку с медперсонала. По данным минздрава региона, на больничном сейчас находятся более 1000 медиков.

Сегодня в Удмуртии приостановлена плановая амбулаторная помощь и диспансеризация, а в стационарах увеличено количество коек в "красных зона". За последние сутки в республике выявлено 1250 случаев COVID-19.

По информации оперативного штаба, из резервного фонда правительства России региону дополнительно выделены 70 миллионов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией.