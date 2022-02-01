В Прикамье мужчину осудили за убийство 23-летней давности

В Пермском крае 50-летнего мужчину осудили за убийство, совершенное 23 года назад.

Как пояснили в региональном СК РФ, следствием и судом установлено, что в 1998 году осужденный, находясь в деревне Медянка, поссорился с тремя мужчинами и произвел в них несколько прицельных выстрелов из огнестрельного оружия. Один из мужчин получил серьезные ранения и скончался на месте.

Сразу после совершения преступления злоумышленник скрылся от правоохранительных органов, незаконно получил паспорт и поддельное водительское удостоверение в другом субъекте Российской Федерации. Спустя более 20 лет местонахождение злоумышленника было установлено, он был задержан в одном из городов Кемеровской области, заключен под стражу и этапирован в Пермский край.

Суд приговорил виновного к лишению свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.