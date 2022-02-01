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01.02.2022 16:04
Рубрика: Происшествия

В Самарской области мужчина спас девочку от наезда поезда

Текст: Анна Шепелева (Самара)

Под городом Сызрань Самарской области неизвестный мужчина спас от гибели девочку, которая не услышала приближение поезда. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управления на транспорте СК РФ.

Фото: Из семейного архива Маметовых
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Инцидент произошел накануне днем на 10 километре перегона Сызрань - Кашпер ближе к обеду - примерно в 12.50 по местному времени. 14-летняя девочка шла вдоль путей и не слышала, что ее нагоняет грузовой поезд. Ребенок был в наушниках, обзор закрывал капюшон - была метель. По оценке следователей, это происшествие могло закончится смертельной трагедией. Но подростку помог неизвестный мужчина: в последний момент он оттолкнул школьницу от состава.

Тем временем машинист тоже оценил опасную ситуацию и затормозил, успев подать и громкий сигнал о приближении. Но поезд все же немного задел девочку, сейчас она находится в больнице.

Следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося, будут назначены экспертизы. Правдивее всего об инциденте мог бы рассказать мужчина, который помог ребенку. Сейчас в ведомстве выясняют, кто же был спасителем.

Также в управлении обращаются ко всем: если вы увидели несовершеннолетнего, пренебрегающего правилами нахождения на железной дороге, напомните ему о безопасности.

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