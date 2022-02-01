В Самарской области стартовала вакцинация подростков от COVID-19

В поликлиниках Самарского региона 1 февраля стартовала вакцинация подростков с 12 до 17 лет от новой коронавирусной инфекции, сообщил региональный минздрав.

- Перед прививкой подросток проходит обязательный осмотр врача-педиатра, в ходе консультации специалист измеряет температуру и уровень кислорода в крови, определяет наличие или отсутствие противопоказаний, - отметила главный внештатный педиатр Самары Светлана Пыркова. - Противопоказаниями к вакцинации являются чувствительность к одному из компонентов вакцины, выраженная аллергическая реакция на предыдущую профилактическую прививку, а также обострение хронических заболеваний, ОРВИ и другие инфекционные заболевания. Также необходимо выдержать интервал между вакцинацией от COVID-19 и другими профилактическими прививками не менее 30 дней.

Вакцинация проводится на добровольной основе по предварительной записи, с собой необходимо взять паспорт или свидетельство рождения подростка, полис ОМС.

В Самарской области растет заболеваемость ковидом. 31 января было зафиксировано 2478 новых случаев. По данным регионального управления Роспотребнадзора, наибольшие показатели на 100 тысяч населения - среди школьников 7-17 лет, а также среди жителей 30-49 лет.