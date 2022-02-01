В Саратове адвоката задержали за хищение 52 млн рублей

В Саратове адвоката и его знакомого бухгалтера задержали по подозрению в хищении крупной суммы денег.

Как сообщили в областном управлении СК, по версии следствия, адвокат злоупотребил доверием руководителей пяти юридических лиц, работающих в сфере общепита. По версии правоохранителей, юрист вместе со своей знакомой, оказывавшей юрлицам бухгалтерские услуги, похитил со счетов этих организаций 52 миллиона рублей.

Раскрыли преступление сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД совместно с коллегами из УФСБ и при содействии Росгвардии.

- Следователем СК подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения, - уточнили в пресс-службе ведомства.