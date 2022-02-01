В Удмуртии у преступной группы изъяли 32 тысячи литров метанола

В Удмуртии перед судом предстанут восемь местных жителей, открывших подпольный цех по изготовлению незамерзающей жидкости из метилового спирта. Участников группы обвинили в незаконном обороте ядовитых веществ и производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности, сообщили в региональном СК.

Следователи считают, что организаторами преступного сообщества стали 37-летний и 42-летний жители города Сарапул. В свой бизнес они привлекли еще шестерых человек. Подпольное производство открыли в 2020 году, а 2021-ом группу задержали.

Оперативники изъяли 32 тысячи литров ядовитого вещества и более 4 тысяч готовых к продаже канистр с "незамерзайкой" из метанола.

Сейчас имущество всех обвиняемых арестовано. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы.