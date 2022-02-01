В Ульяновске задержали подозреваемого в поджоге жилых домов

Подозреваемый по делу о поджоге жилых домов на улице Автозаводской в Засвияжском районе Ульяновска задержан, о чем на аппаратном совещании во вторник утром сообщил глава администрации района Наиль Юмакулов.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших в крупном пожаре в Ульяновске, двое из которых были госпитализированы.

Возгорание в двух двухэтажных жилых многоквартирных домах №67 и №71 по улице Автозаводской произошло в ночь на субботу, 29 января. Спасателями были эвакуированы 20 человек, включая троих детей. Сейчас все потерявшие кров погорельцы размещены по родственникам и знакомым, два человека находятся в кризисном центре.

Дом №67 признан не подлежащим восстановлению - здесь сгорел лестничный марш и деревянные балки. В доме - 8 квартир, сейчас с жильцами ведут переговоры о предоставлении жилья из маневренного фонда:

- От комнат жильцы отказались, хотят получить квартиры. Есть проблема по одной из квартир в соседним доме по восстановлению теплового контура. Дом №73 не пострадал - был поджог кресла в подъезде, его своевременно потушили. Сегодня задержан гражданин из Ульяновска, с ним ведутся следственные действия, - сообщил Юмакулов.

Факт задержания подтвердили и в пресс-службе УМВД по Ульяновской области.