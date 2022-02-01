Археологи нашли в Хакасии необъяснимый амулет из человеческой кости

Сегодня издание Сибирского отделения Российской академии наук обнародовало некоторые результаты изысканий в Хакасии, проведенных в минувшем году. Часть находок специалисты Института археологии и этнографии СО РАН называют уникальными и на данный момент необъяснимыми, пишет журнал "Наука в Сибири".

Работы проводились в Хакасско-Минусинской котловине, за которой давно закрепился неофициальный статус археологической Мекки. Новосибирские ученые обнаружили так называемые полиэтнические или смешанные погребения, хранящие следы нескольких этносов, а также загадочный амулет.

В одном из мест раскопок, на станции Казановка-6, историки зафиксировали могилы и европеоидного, и монголоидного типов. А в погребальном комплексе на станции Казановка-1 нашли необычный амулет-оберег, изготовленный, как установили антропологи, из грудины человека. Новосибирские археологи впервые столкнулись с таким артефактом.

"Это феномен, который еще рано осмыслять научно", - заявил замдиректора Института археологии и этнографии СО РАН, кандидат исторических наук Константин Павленок.

Позже ученые попытаются найти связь между разными типами погребений, а генетические исследования помогут понять, кем был носитель амулета - родственником человека, из кости которого сделан оберег, или представителем другого народа. По одной из гипотез, найденное археологами украшение было трофеем.