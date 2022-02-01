Как не потерять три математических института

Уже несколько дней внимание научного сообщества приковано к ситуации в новосибирском Академгородке. Там намечено создать суперкомпьютерный центр "Лаврентьев" под эгидой и в рамках Новосибирского госуниверситета. Что обеспокоило академиков? В состав центра планируется включить три академических института: Институт систем информатики им. А.П. Ершова, Институт вычислительной математики и математической геофизики и Институт вычислительных технологий. Вопрос в том, как эти институты должны входить в центр? Сохранят ли они самостоятельность или станут структурой вуза? Прояснить ситуацию корреспондент РГ попросил председателя Сибирского отделения РАН академика Валентина Пармона.

Валентин Николаевич, у вас есть сильный вычислительный блок - три института. Вроде бы на их основе и следует создавать суперкомпьютерный центр. Но почему-то ставка сделана на вуз.

Валентин Пармон: Вначале о том, почему такой центр нам крайне необходим. Если отвечать одной фразой, то без него у Академгородка и Сибирского отделения РАН нет будущего. Нам требуется мощный узел по работе с информацией, в нем заинтересованы директора наших крупнейших институтов. А еще у нас создается мощный синхротрон СКИФ, который будет производить огромные объемы информации.

Чем располагаем сегодня? "Вычислители" рассредоточены по трем институтам и Новосибирском госуниверситете. И самое главное - все они имеют мощность ниже средней. Более того, Институт систем информатики и Институт вычислительной математики и математической геофизики отнесены ко второй категории и не могут рассчитывать на дополнительное финансирование. А значит, в принципе не могут стать центром, который может собрать вокруг себя суперкоманду.

Но есть еще Институт вычислительных технологий.

Валентин Пармон: Это наша боль! Дело в том, что из-за сугубо организационных проблем, которые, думаю, не имеет смысла сейчас обсуждать, этот институт попал в трудную ситуацию. Поэтому бессмысленно сейчас поднимать вопрос том, чтобы он стал суперкомпьютерным центром. Так что единственной базой для его созданий является НГУ. Его стоимость оценивается от 6 до 10 миллиардов рублей.

Наряду с проектом синхротрона СКИФ суперкомпьютерный центр является крупнейшим объектом, который финансируется федеральным бюджетом. Его, как и СКИФ, курирует губернатор Новосибирской области, председатель Комиссии по науке при Госсовете Андрей Александрович Травников. Он сторонник создания центра "Лаврентьев" под эгидой вуза.

А там есть кадры для работы на суперкомпьютере?

Валентин Пармон: Конечно, есть. Ведь в вузе работают базовые кафедры, где преподают ученые именно из этих институтов. Именно они прежде всего и войдут в штат центра. Где он будет находиться. Есть два варианта. Предложена площадка для строительства, но ее будет непросто согласовать с "зелеными". Второй вариант экономичней и намного проще реализуем: разместить центр на территории академических институтов.

Без реализации проекта "Лаврентьев" у Академгородка нет будущего

У этого важнейшего для сибирской науки проекта есть одно "но": академические институты за создание центра на базе вуза, но с сохранением своей самостоятельности, юридического лица. И что делать?

Валентин Пармон: В минобрнауки нам представили такую информацию: если институты не согласятся на создание единого вычислительного центра без сохранения ими юридических лиц, то его вообще не будет. И кто знает, когда вернутся к этому вопросу? Может через пять или десять лет? А он нам был нужен еще вчера. Не исключаю вариант, когда один из институтов войдет в проект без сохранения юрлица. Не хочется драматизировать, но повторю: без реализации проекта "Лаврентьев" у Академгородка как исследовательского центра нет будущего.

Комментарий

Валерий Козлов, Вице-президент РАН:

Прежде всего отмечу, что президиум РАН высказался за создание центра, но не поддержал передачу вузу трех институтов. Почему? Дело в том, что этот вариант вызывает очень много вопросов. Например, центр предлагается сформировать под флагом НГУ, но разместить на площадях институтов. Согласитесь, подобная конструкция выглядит довольно искусственной. И понятно, что сам вуз не способен загрузить центр на полную мощность, там будут решать свои задачи академические институты.

Решением проблемы могло бы стать создание на базе трех институтов Федерального исследовательского центра (ФИЦ). По сути, это возвращение к тому крупному институту, который много лет назад был организован академиком Гурием Ивановичем Марчуком. Именно из него затем и было сформировано три института. В таком ФИЦ, где будут собраны первоклассные профессионалы, можно разместить суперкомпьютерный центр. А вопросы взаимодействия с НГУ по подготовке кадров для центра можно решать, сформировав консорциум, куда войдут ФИЦ и НГУ без создания юридического лица. Это одно из предложений, которое РАН, конечно, при согласии институтов готово обсуждать с министерством науки.