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01.02.2022 21:15
Рубрика: Общество

Как не потерять три математических института

Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8670)
Уже несколько дней внимание научного сообщества приковано к ситуации в новосибирском Академгородке. Там намечено создать суперкомпьютерный центр "Лаврентьев" под эгидой и в рамках Новосибирского госуниверситета. Что обеспокоило академиков? В состав центра планируется включить три академических института: Институт систем информатики им. А.П. Ершова, Институт вычислительной математики и математической геофизики и Институт вычислительных технологий. Вопрос в том, как эти институты должны входить в центр? Сохранят ли они самостоятельность или станут структурой вуза? Прояснить ситуацию корреспондент РГ попросил председателя Сибирского отделения РАН академика Валентина Пармона.
Суперкомпьютеры создают лекарства и новые материалы, предсказывают погоду, работают в криптологии и статистике. Фото: gorodenkoff / istock Суперкомпьютеры создают лекарства и новые материалы, предсказывают погоду, работают в криптологии и статистике. Фото: gorodenkoff / istock
Суперкомпьютеры создают лекарства и новые материалы, предсказывают погоду, работают в криптологии и статистике. Фото: gorodenkoff / istock

Валентин Николаевич, у вас есть сильный вычислительный блок - три института. Вроде бы на их основе и следует создавать суперкомпьютерный центр. Но почему-то ставка сделана на вуз.

Фото: Пресс-служба РКЦ
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Валентин Пармон: Вначале о том, почему такой центр нам крайне необходим. Если отвечать одной фразой, то без него у Академгородка и Сибирского отделения РАН нет будущего. Нам требуется мощный узел по работе с информацией, в нем заинтересованы директора наших крупнейших институтов. А еще у нас создается мощный синхротрон СКИФ, который будет производить огромные объемы информации.

Чем располагаем сегодня? "Вычислители" рассредоточены по трем институтам и Новосибирском госуниверситете. И самое главное - все они имеют мощность ниже средней. Более того, Институт систем информатики и Институт вычислительной математики и математической геофизики отнесены ко второй категории и не могут рассчитывать на дополнительное финансирование. А значит, в принципе не могут стать центром, который может собрать вокруг себя суперкоманду.

Но есть еще Институт вычислительных технологий.

Валентин Пармон: Это наша боль! Дело в том, что из-за сугубо организационных проблем, которые, думаю, не имеет смысла сейчас обсуждать, этот институт попал в трудную ситуацию. Поэтому бессмысленно сейчас поднимать вопрос том, чтобы он стал суперкомпьютерным центром. Так что единственной базой для его созданий является НГУ. Его стоимость оценивается от 6 до 10 миллиардов рублей.

Наряду с проектом синхротрона СКИФ суперкомпьютерный центр является крупнейшим объектом, который финансируется федеральным бюджетом. Его, как и СКИФ, курирует губернатор Новосибирской области, председатель Комиссии по науке при Госсовете Андрей Александрович Травников. Он сторонник создания центра "Лаврентьев" под эгидой вуза.

А там есть кадры для работы на суперкомпьютере?

Валентин Пармон: Конечно, есть. Ведь в вузе работают базовые кафедры, где преподают ученые именно из этих институтов. Именно они прежде всего и войдут в штат центра. Где он будет находиться. Есть два варианта. Предложена площадка для строительства, но ее будет непросто согласовать с "зелеными". Второй вариант экономичней и намного проще реализуем: разместить центр на территории академических институтов.

Без реализации проекта "Лаврентьев" у Академгородка нет будущего

У этого важнейшего для сибирской науки проекта есть одно "но": академические институты за создание центра на базе вуза, но с сохранением своей самостоятельности, юридического лица. И что делать?

Валентин Пармон: В минобрнауки нам представили такую информацию: если институты не согласятся на создание единого вычислительного центра без сохранения ими юридических лиц, то его вообще не будет. И кто знает, когда вернутся к этому вопросу? Может через пять или десять лет? А он нам был нужен еще вчера. Не исключаю вариант, когда один из институтов войдет в проект без сохранения юрлица. Не хочется драматизировать, но повторю: без реализации проекта "Лаврентьев" у Академгородка как исследовательского центра нет будущего.

Комментарий

Валерий Козлов, Вице-президент РАН:

Прежде всего отмечу, что президиум РАН высказался за создание центра, но не поддержал передачу вузу трех институтов. Почему? Дело в том, что этот вариант вызывает очень много вопросов. Например, центр предлагается сформировать под флагом НГУ, но разместить на площадях институтов. Согласитесь, подобная конструкция выглядит довольно искусственной. И понятно, что сам вуз не способен загрузить центр на полную мощность, там будут решать свои задачи академические институты.

Фото: pixabay
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Решением проблемы могло бы стать создание на базе трех институтов Федерального исследовательского центра (ФИЦ). По сути, это возвращение к тому крупному институту, который много лет назад был организован академиком Гурием Ивановичем Марчуком. Именно из него затем и было сформировано три института. В таком ФИЦ, где будут собраны первоклассные профессионалы, можно разместить суперкомпьютерный центр. А вопросы взаимодействия с НГУ по подготовке кадров для центра можно решать, сформировав консорциум, куда войдут ФИЦ и НГУ без создания юридического лица. Это одно из предложений, которое РАН, конечно, при согласии институтов готово обсуждать с министерством науки.

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