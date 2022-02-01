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01.02.2022 13:11
Рубрика: Происшествия

На Алтае нелегальные банкиры обналичили 2 миллиарда рублей

Текст: Наталья Граф (Барнаул)

В Алтайском крае следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении девяти членов организованной преступной группы. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности.

Фото: iStock
В России появилась новая схема мошенничества с обнулением счета на карте

По данным следствия, группу, действовавшую в Алтайском крае с января 2014-го по июнь 2020 года, организовала жительница Барнаула. Бывшая бухгалтерша вовлекла в нее супруга и семерых знакомых.

- Члены преступной группы подыскивали организации, нуждающиеся в обналичивании денежных средств, - сообщает СК РФ по Алтайскому краю. - Деньги так называемых клиентов перечислялись на подконтрольные счета фиктивных фирм, зарегистрированных на лиц из числа окружения участников группы.

В дальнейшем деньги перечислялись с одних расчетных счетов подконтрольных организаций на другие, в том числе с целью придания видимости между ними реальных финансово-хозяйственных отношений, и в конце концов обналичивались.

По данным СК, доходы преступной группы за несколько лет превысили 111 миллионов рублей. Учитывая, что за свои услуги "банкиры" брали от 5 до 10 процентов, им удалось "отмыть" около 2 миллиардов рублей.

На имущество членов преступной группы наложен арест на сумму более 61 миллиона рублей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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