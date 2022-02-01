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01.02.2022 11:05
Рубрика: Происшествия

Новосибирских полицейских заподозрили в незаконной охоте

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Два сотрудника полиции в Новосибирской области стали фигурантами уголовного дела о незаконной охоте. Как сообщили в Следственном управлении СК по региону, добычей нарушителей стали девять косуль.

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По данным следствия, двое участковых 29 и 37 лет вместе еще с одним знакомым днем 30 января устроили охоту на снегоходах. Они заехали в угодья, расположенные в 7 километрах от поселка Воробьево в Венгеровском районе Новосибирской области, и стали прицельно стрелять в животных. При этом в данный момент действует запрет на отстрел косуль.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте в составе группы лиц по предварительному сговору. Следователи изъяли снегоходы и ружья, сейчас устанавливаются все обстоятельства добычи животных. Фигурантов дела ждет штраф до полумиллиона рублей или даже лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области "РГ" уточнили, что факт незаконной охоты выявлен сотрудниками подразделения собственной безопасности. Коллеги предполагаемых браконьеров отреагировали на сигнал инспектора по охране животного мира и возбудили уголовное дело, затем передав его в областное СУ СК.

В отношении участковых проводится служебная проверка, в случае установления вины подозреваемые будут уволены из органов внутренних дел. Дисциплинарное наказание ждет и их непосредственное начальство.

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