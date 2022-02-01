Новосибирский губернатор проверил работу первичного звена здравоохранения

Об этом специалисты сообщили губернатору Андрею Травникову во время выездного совещания, посвященного мобилизации системы здравоохранения региона для борьбы с новой волной пандемии коронавируса.
Заместитель министра здравоохранения Елена Аксенова доложила, что звонки продолжает принимать робот Николай. До пандемии в кол-центрах работали 60 операторов, теперь - 210. Также в систему включены операторы из 60 поликлиник всего региона. Когда пациент набирает единый номер "122", система переключает его на любого освободившегося оператора. Среднее время дозвона - 4-5 минут.
- В данный момент система работает устойчиво, - уточнил министр цифрового развития региона Сергей Цукарь.
Значительно возросла нагрузка на первичное звено здравоохранения.
- Минздрав региона провел усиление системы студентами медицинского вуза, медкафедры НГУ, нашего медколледжа, вывели студентов из других вузов для усиления кол-центров, перераспределили сотрудников учреждений здравоохранения, которые не работают по ковидному профилю и занимались плановой специализированной помощью, - рассказала о принятых мерах Елена Аксенова.
Более тысячи специалистов готовы помочь коллективам медучреждений.
Министр здравоохранения Константин Хальзов отметил, что принято вынужденное решение приостановить диспансеризацию и профосмотры. Это позволило мобилизовать силы, направить узких специалистов на помощь ковидным пациентам.
Андрей Травников подчеркнул, что в сложившейся ситуации это оправданное решение.
- При кратном росте вызовов по ОРВИ и COVID-19 самое главное - обеспечить стабильную работу первичного звена, - сказал глава региона.
Для помощи врачам привлечено около 150 автомобилей такси, их число будет увеличено до трехсот - по решению правительства области. Медицинские бригады должны попасть к каждому пациенту, заявил министр здравоохранения.
Справка "РГ"
С 1 февраля 2022 года операторы не принимают звонки в Единую регистратуру по номеру "124". В регионе начал действовать новый номер - "122". По нему можно записаться на вакцинацию, уточнить время записи к врачу или отменить запись, а также получить консультации по широкому спектру тем. Порядок действий при вирусной инфекции разработан специалистами Минздрава РФ и минздрава Новосибирской области, ознакомиться с ним можно на сайте.