Новосибирский губернатор проверил работу первичного звена здравоохранения

Нагрузка на Единую регистратуру Новосибирской области выросла в 11 раз: только в течение минувшего понедельника операторы call-центров приняли и отработали 55 тысяч вызовов (обычно сюда поступает до 4-6 тысяч звонков в сутки). В регионе приняты превентивные меры по увеличению количества операторов, что позволяет отрабатывать все поступающие от новосибирцев звонки.

Об этом специалисты сообщили губернатору Андрею Травникову во время выездного совещания, посвященного мобилизации системы здравоохранения региона для борьбы с новой волной пандемии коронавируса.

Заместитель министра здравоохранения Елена Аксенова доложила, что звонки продолжает принимать робот Николай. До пандемии в кол-центрах работали 60 операторов, теперь - 210. Также в систему включены операторы из 60 поликлиник всего региона. Когда пациент набирает единый номер "122", система переключает его на любого освободившегося оператора. Среднее время дозвона - 4-5 минут.

- В данный момент система работает устойчиво, - уточнил министр цифрового развития региона Сергей Цукарь.

Значительно возросла нагрузка на первичное звено здравоохранения.

- Минздрав региона провел усиление системы студентами медицинского вуза, медкафедры НГУ, нашего медколледжа, вывели студентов из других вузов для усиления кол-центров, перераспределили сотрудников учреждений здравоохранения, которые не работают по ковидному профилю и занимались плановой специализированной помощью, - рассказала о принятых мерах Елена Аксенова.

Более тысячи специалистов готовы помочь коллективам медучреждений.

Министр здравоохранения Константин Хальзов отметил, что принято вынужденное решение приостановить диспансеризацию и профосмотры. Это позволило мобилизовать силы, направить узких специалистов на помощь ковидным пациентам.

Андрей Травников подчеркнул, что в сложившейся ситуации это оправданное решение.

- При кратном росте вызовов по ОРВИ и COVID-19 самое главное - обеспечить стабильную работу первичного звена, - сказал глава региона.

Для помощи врачам привлечено около 150 автомобилей такси, их число будет увеличено до трехсот - по решению правительства области. Медицинские бригады должны попасть к каждому пациенту, заявил министр здравоохранения.

Справка "РГ"

С 1 февраля 2022 года операторы не принимают звонки в Единую регистратуру по номеру "124". В регионе начал действовать новый номер - "122". По нему можно записаться на вакцинацию, уточнить время записи к врачу или отменить запись, а также получить консультации по широкому спектру тем. Порядок действий при вирусной инфекции разработан специалистами Минздрава РФ и минздрава Новосибирской области, ознакомиться с ним можно на сайте.