При пожаре в Новосибирском зоопарке погибли павлины

В Новосибирском зоопарке произошел пожар, сгорел зимний питомник для птиц.

- 31 января в 02.30 на пульт дежурного диспетчера поступило сообщение о возгорании в Заельцовском районе Новосибирска, - сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области. - Прибывшие через четыре минуты после вызова огнеборцы обнаружили одноэтажное строение из бруса полностью в огне.

Для оперативной локализации пламени пожарные проложили магистральную линию на расстоянии более 250 метров и применили ствол высокого давления.

Деревянная постройка была полностью уничтожена огнем. При пожаре погибли 26 птиц, в том числе 6 павлинов.

По словам дознавателей МЧС, к возгоранию привел аварийный режим работы электрообогревателя в питомнике.