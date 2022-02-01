Томские ученые придумали, как устранить неприятные запахи свалок

Не секрет, что в России основную долю бытовых и промышленных отходов вывозят на полигоны. Свалки выделяют крайне неприятные запахи, прежде всего сероводорода. От этого часто страдают жители близлежащих районов. Ученые установили, что сероводород на свалках продуцируют микроорганизмы, относящиеся к классу сульфатредуцирующих прокариотов. Это разнородные анаэробные бактерии и археи, которые в процессе жизнедеятельности не используют кислород.

- Данные бактерии быстро восстанавливают сульфаты, из которых впоследствии образуется сероводород, - поясняет завкафедрой физиологии растений, биотехнологии и биоинформатики БИ ТГУ Ольга Карначук. - Особенности течения этих процессов и факторы, обеспечивающие их интенсивность, пока не ясны. Мы предполагаем, что механизм образования сероводорода одинаков для отходов разных видов сельскохозяйственных животных.

Ученые выявили "виновника" неприятного запаха многих свалок, особенно сельхозназначения. Оказалось, что отходы источают его из-за бактерии Desulfovibrio desulfuricans. Оставалось определить наиболее эффективный путь нейтрализации этих микроорганизмов. Например, использование ингибиторов, соединений, которые способны сдерживать развитие физиологических процессов, могло бы справиться со зловонием, но этот способ не является достаточно экологичным.

Ученые наши другие подходы. Одним из них может стать изменение питания животных, в частности, замена добавок с сульфатными солями лизина, от которых получают подпитку и бактерии, на другие соединения. Например, на хлорид лизина, который в свою очередь уже не является источником питания микроорганизмов. Кроме того, по мнению томских исследователей, в подстилке для животных также необходимо заменить малорастворимые сульфаты на прочие подсушивающие добавки.

Результаты своей работы ученые предлагают взять на вооружение любому сельскохозяйственному предприятию, стремящемуся к экологичной утилизации отходов. Данные были опубликованы в авторитетном международном журнале Scientific Reports.