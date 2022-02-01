В Эвенкии двое рабочих погибли на месторождении нефти

Следственный комитет начал проверку в связи с ЧП на Юрубчено-Тохомском месторождении в Эвенкии, где в результате взрыва погибли два человека. Об этом сообщили сегодня в главке СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По предварительным данным, накануне во время сварочно-монтажных работ при установке площадки с перилами на складе горюче-смазочных материалов произошел отрыв крышки емкости объемом 50 кубометров. В результате погибли два рабочих ООО "СтройсервисСибирь". Это мужчины в возрасте 42 и 62 лет.

Следователи выясняют, соблюдались ли на объекте правила охраны труда. Назначены экспертизы.