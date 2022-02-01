В Томске неизвестный попытался похитить школьницу

В Томске разыскивают злоумышленника, пытавшегося похитить школьницу.

- Возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы малолетней девочки по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127 УК РФ, - сообщили в СУ СК РФ по Томской области.

За помощью в правоохранительные органы обратились родители школьницы. По ее словам, она возвращалась домой после занятий, когда к ней подошел взрослый мужчина. Он предложил ей показать щенков и повел в сторону заброшенного дома, удерживая за ручку рюкзака. Девочка начала громко кричать, после чего мужчина испугался и скрылся.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.