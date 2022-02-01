В Томске неизвестный попытался похитить школьницу

Новости

В Беларусь на референдум приедут более 100 наблюдателей от СНГ 18:00
В Краснодарском крае открыли новое нефтяное месторождение 17:55
Рецидивиста, который поджег квартиру в Москве, отправили в СИЗО 17:44
Захарова: США вывозят журналистов из Киева, чтобы не мешали писать фейки 17:32
РЭО разработал аналитическую платформу в сфере обращения с отходами 17:30
Шойгу: Почти треть олимпийской команды России - это спортсмены ЦСКА 17:17
В Роструде напомнили о дополнительном выходном дне в феврале 17:15
В армии за год провели более 800 тысяч обследований на наркотики 17:10
В Казахстане заморозили зарплаты чиновникам и депутатам 17:09
Шойгу: Войска получили более 600 единиц новой измерительной техники 17:07
Голикова: Сроки обучения в колледжах сократятся 17:04
В ДНР обезвредили взрывное устройство в здании районной администрации 17:01
Президент РКС Сергей Степашин: Желаю Литинституту поддержки государства 17:00
Датские ученые подтвердили более высокую заразность "скрытого омикрона" 16:59
Польша и Украина могут построить совместный газопровод 16:55
"Алиса" начала запись альбома, который выпустит с помощью краудфандинга 16:54
Голикова: В России будут подготовлены четыре платформы для быстрого создания вакцин 16:35
Голикова: Охват граждан медицинской реабилитацией будет удвоен 16:29
Голикова: К программе "Пушкинская карта" присоединились 300 кинотеатров 16:27
Голикова рассказала о новых сервисах личного кабинета "Мое здоровье" 16:16
Голикова: 80% россиян к 2024 году смогут делать тест на инфекцию за сутки 15:57
Экспорт "Газпрома" в Европу снизился в январе на 41 процент 15:56
Бирюков: Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада 15:46
Путин рассказал премьеру Италии о ключевых подходах РФ к вопросам безопасности 15:43
США перебросили в Европу редкий самолет WC-135 Constant Phoenix 15:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
01.02.2022 17:23
Рубрика: Происшествия

В Томске неизвестный попытался похитить школьницу

Текст: Наталья Граф (Томск)

В Томске разыскивают злоумышленника, пытавшегося похитить школьницу.

Во Владивостоке двое мужчин попытались похитить ребенка

- Возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы малолетней девочки по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127 УК РФ, - сообщили в СУ СК РФ по Томской области.

За помощью в правоохранительные органы обратились родители школьницы. По ее словам, она возвращалась домой после занятий, когда к ней подошел взрослый мужчина. Он предложил ей показать щенков и повел в сторону заброшенного дома, удерживая за ручку рюкзака. Девочка начала громко кричать, после чего мужчина испугался и скрылся.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

Главное сегодня

Путин рассказал премьеру Италии о ключевых подходах РФ к вопросам безопасности
Песков: В Кремле обратят внимание на рост цен на ПЦР-тесты и лекарства
Материнский капитал и социальные пособия в России выросли на 8,4%
Голикова рассказала о новых сервисах личного кабинета "Мое здоровье"
В украинской армии создадут 20 новых бригад
ВС РФ объяснил, когда начальник, не выдавший трудовую книжку, не виновен
Госдума ужесточает наказание за повторные побои