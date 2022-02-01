В Туве три человека погибли при лобовом столкновении иномарок

Дорожная авария с участием двух легковых японских автомобилей произошла накануне в Республике Тыва. Жертвами ДТП стали три человека, сообщили в региональном главке МВД.

По данным правоохранительных органов, 31 января в 19 часов 16 минут местного времени на 30 километре дороги А-162 "Чадан - Ак-Довурак" водитель Toyota Caldina не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с Toyota Fielder. Пассажиры передних сидений обеих машин скончались на месте ДТП, водитель первой иномарки умер позже в больнице. Двум пассажирам назначено амбулаторное лечение.

Судебно-медицинская экспертиза определит, есть ли в крови погибшего водителя следы алкоголя.