В Махачкале главбуха специнтерната обвинили в хищении 57 млн рублей

Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера специальной коррекционной школы-интерната Махачкалы. Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РФ - "Мошенничество", "Неисполнение обязанностей налогового агента" и "Уклонение от уплаты налогов и страховых взносов".

Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, с 2017 по 2019 годы, главбух совместно с сотрудником администрации города, директором интерната и тремя заместителями последней перечисляла образовавшиеся в результате уклонения от уплаты налогов и страховых взносов денежные средства на свою банковскую карту, а также счета соучастников. Всего было похищено более 57 миллионов рублей.

В прокуратуре отметили, что с обвиняемой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу.

Что касается остальных участников преступной группы, то в отношении бывшего сотрудника администрации вынесен обвинительный приговор, а дело в отношении других соучастников преступлений расследуется.