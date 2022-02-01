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01.02.2022 22:41
Рубрика: Экономика

Госаптеки на Ставрополье войдут в единую сеть

Текст: Михаил Сухарев ("Российская газета", Ставрополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8670)
Государственные аптеки на Ставрополье станут управляться централизованно - реорганизация завершится к концу этого года. Это спасет маленькие муниципальные аптеки в отдаленных селах от банкротства и поможет распространять льготные препараты, в том числе для борьбы с коронавирусом.

Сейчас в структуре единой сети - 72 подразделения (аптеки и пункты в 11 районах и 9 городах Ставропольского края), а до конца 2022 года она пополнится еще шестью ГУПами и МУПами. В итоге представительства будут в каждом районе Ставрополья.

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Госаптекам не нужны навязчивая реклама или маркетинговые уловки, чтобы оставаться востребованными. Все дело в социальной функции, которую они выполняют, обеспечивая распространение льготных лекарств. Кроме того, без погони за прибылью, такие аптеки пользуются спросом у незащищенных категорий граждан.

- В 2020 году, с началом пандемии, необходимость государственной аптечной сети стала очевидна. Когда частники начали продавать маски по 30 рублей за штуку и дороже, в госаптеках ценник остался на уровне 1,8 рубля, стоимость не поднимали, - подчеркнул гендиректор предприятия Геннадий Замчалкин.

Через госпредприятие проходит и доставка всех вакцин от коронавируса. С ними возникло много сложностей - нужны правильное хранение и транспортировка. Из-за дороговизны поставки препаратов и медицинского кислорода частные аптечные сети, даже оптовые, редко интересуются этой сферой. Государственная же структура сможет гарантировать, что привезет нужные лекарства, даже если это невыгодно.

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