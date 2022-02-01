Как проходит зимний сезон на самом высокогорном курорте России

На Эльбрусе в разгаре горнолыжный сезон - склоны пестрят разноцветными куртками и шлемами лыжников и сноубордистов. Корреспонденты "РГ" побывали на самом высокогорном курорте страны и узнали, как меняется туристическая инфраструктура на легендарной горе, где первые трассы и канатные дороги заработали еще в 1969 году.

В 2021-м на Эльбрусе отдохнули почти 400 тысяч человек, что в два раза больше, чем в 2015-м, когда открыли третью очередь канатной дороги. В одночасье она стала самой высокогорной в Европе, ведь станция "Гарабаши" заработала на высоте 3847 метров. Поднимаются на нее не все экстремалы - зимой температура порой опускается ниже минус 30 градусов, часто дует сильный ветер, с яростью швыряющий снег в лицо. Станцию даже периодически приходится закрывать для туристов.

Дышать на такой высоте непросто - воздух морозный, содержит меньше кислорода, а давление ощутимо ниже, чем у подножия горы. Хотя, конечно, нередки здесь и отличные ясные дни. Но нам пришлось испытать на себе суровый характер горы - на "Гарабаши" мы приехали, когда здесь разыгралась небольшая метель, а температура была почти минус 30. Тем не менее для катальщиков погода опасности не представляла, иначе трассу бы закрыли.

Лыжники и сноубордисты перед спуском стайками забегали в единственное на этой высоте кафе - погреться, поесть горячих хычинов и ароматной питательной шурпы, выпить душистого травяного чая или глинтвейна. Кстати, несмотря на не самую благоприятную погоду, туристов на высоте почти четыре тысячи метров оказалось немало - многие группами шли к началу "красной трассы", чтобы начать спуск к поляне Азау.

Интересно, что в разговоре с нами опытные катальщики отмечали, что, несмотря на высокогорность, трасса на Гарабаши (так называется здешний ледник) - средней сложности с удобными пологими участками. Ниже у станций "Мир" (3500 метров) и "Кругозор" (3000 метров) есть отрезки и посложнее.

Мария Череп из Ростова-на-Дону вместе с мужем впервые приехала на Эльбрус шесть лет назад. В этом году склоны вместе с ними покоряют их дети - сын и дочка.

- Мы во многих местах были, но Эльбрус - самая крутая гора и наша любовь. Я на сноуборде катаюсь, а дети на лыжах. Обязательно хотя бы один раз за зиму приезжаем сюда всей семьей, хотя и вне сезона тоже бываем, просто погулять. Правда, дети летом удивились зеленому буйству, они думали, здесь всегда снег лежит, - смеется Мария. - Кстати, на Гарабаши мы поднимались и до строительства современной канатной дороги, когда туда еще ходил старый кресельный открытый подъемник. Трасса там полегче, есть пологий участок, на нем хорошо отрабатывать какие-то технические приемы. Хорошо, что ее оборудовали, она стала безопаснее, видишь, куда едешь. Раньше, когда ее как таковой не существовало, кататься было рискованно. Муж даже как-то влетел в скалу и разбился, так как из-за снега не видел, куда двигаться.

Александр Богатырев и Вадим Байкулев из Шахт также подтверждают аксиому: "Те, кто хоть раз побывал на Эльбрусе, захочет обязательно сюда вернуться".

- Мы приезжаем каждый год, этой зимой впервые стали на лыжи, а так катаемся на сноуборде. Здесь трассы круче, шире, интереснее, чем на других горных курортах, а цены ниже. И, что очень важно, люди приветливые и добрые, - улыбаются парни.

Ближайшие годы станут поворотными в жизни горнолыжного комплекса. И если все инициативы федеральных властей воплотятся в жизнь, то к 2030-му на горе будут функционировать 47 километров горнолыжных трасс и 14 канатных дорог.

- Курорт "Эльбрус" находится на этапе большой модернизации. Помимо создания новой зоны катания, параллельно ведется подготовительная работа с целью благоустройства поляны Азау. Здесь появятся современный рынок и большая парковка. Курорт сделает значительный рывок и уже через пару лет сможет предложить многочисленным гостям новый уровень сервиса, - заявил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе компании "Кавказ.РФ", на сайте курорта открыли интернет-магазин для продажи ски-пассов, которые, кстати, лучше не выкидывать. В течение сезона на смарт-карту можно онлайн дозаписать другой доступный тариф. На поляне Азау максимально близко к канатной дороге (в 200 метрах) заработала новая бесплатная парковка на 200 мест. Также недалеко появилась бесплатная парковка на 800 мест с трансфером до курорта. На всех станциях канатной дороги действует бесплатный вайфай.

"В прошлом году мы сделали на Эльбрусе дополнительные трассы протяженностью два километра, в этом к ним должны добавиться еще 6,2 километра. В 2022-2023-м на создание новых объектов в федеральном бюджете предусмотрено более восьми миллиардов рублей, средства пойдут на строительство двух канатных дорог протяженностью один километр, парковки на Азау на 800 машино-мест и благоустройство поляны. Параллельно идет проектирование новых подъемников, - сообщили в компании. - Центральную площадь на Азау мы начнем благоустраивать в этом году, рядом появится рынок с продукцией местных производителей. Также приступим к строительству информационного офиса, где расположится пункт проката, сервисные, инструкторские и информационные службы, точки питания. Для создания новых мест размещения будем привлекать инвесторов. При этом они должны взять на себя обязательства развивать территорию поляны".

Часть трасс проложат в новой зоне катания, которая расположится восточнее уже существующей. Планируется, что они станут доступны гостям в сезоне 2023/2024. Этой же зимой гости могут опробовать трассы протяженностью 17 километров.

"Родина" для альпинистов

Корреспонденты "РГ" доставили исторический научно-популярный журнал "Родина" в один из самых высокогорных приютов страны LeapRus, расположенный на южном склоне Эльбруса на высоте почти четыре тысячи метров. В апреле, когда сюда приедут первые альпинисты, за чашкой чая в гостиной они смогут почитать множество интересных материалов, в том числе о перевале Дятлова и о Звездном Городке.

Приют состоит из нескольких модулей - двух жилых кают-компаний (на 24 места), просторной гостиной-кафе (с кухней) и технического блока (с раковиной для умывания, тремя санузлами, помещением для сушки одежды и снаряжения). В жилых модулях и гостиной есть огромные панорамные окна, откуда открывается потрясающий вид на Главный Кавказский хребет. Для альпинистов на кухне готовит повар, питание - трехразовое. Как говорят местные сотрудники, туристы предпочитают калорийную еду, а на восхождения берут сладкую газировку и шоколадные батончики с орехами, чтобы быстро восстановить силы.

В жилых корпусах стоят двухъярусные кровати, рядом с каждой батарея, комфортная температура поддерживается с помощью электричества, также сделаны "теплые полы". Кроме того, стоит специальное оборудование, которое нагнетает воздух, так как на такой высоте ощущается нехватка кислорода и может возникнуть так называемая горная болезнь. У приюта свои очистные сооружения, отходы утилизируются с помощью биотехнологий. LeapRus служит базой для акклиматизации перед штурмом главной вершины Европы.

Лифт на поляне

Летом 2021 года во всесезонном горнолыжном комплексе "Эльбрус" заработал первый лифт для маломобильных туристов. Он помогает подняться на перрон первой очереди канатных дорог, расположенный на поляне Азау. С этого началось здесь формирование безбарьерной среды. Следующим шагом станет установка лифтов на станциях "Кругозор" и "Мир". Работы предполагается завершить летом 2022 года.

Кстати

В нынешнем году МЧС намерено поднять и установить на Эльбрусе три быстровозводимых модульных домика для спасателей. Один будет расположен на южном склоне на высоте 3850 метров, два - на северном склоне на высоте 2500 и 3800 метров. По словам руководителя управления МЧС по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина, создание этих баз значительно сократит время реагирования спасателей при оказании помощи попавшим в беду на склонах Эльбруса туристам и альпинистам. Кроме того, обсуждается восстановление сгоревшего более 20 лет назад "Приюта одиннадцати", расположенного на высоте 4200 метров, который предлагается использовать в коммерческих целях, при этом здесь планируется разместить подразделения МЧС России.