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01.02.2022 14:04
Рубрика: Общество

Автомобили правительства Архангельской области передали медикам

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельск)

Автопарк правительства Архангельской области перейдет в распоряжение медиков. Машины администрации уже начали использовать для посещения пациентов, которые лечатся на дому. Соответствующее распоряжение подписал глава Поморья Александр Цыбульский. С 1 февраля для выезда к больным задействован 21 автомобиль из правительственного гаража: 14 из них работают в Архангельске, семь - в Северодвинске.

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Так, Архангельская городская поликлиника №1 получила пять машин. По словам главного врача Анастасии Фоминой, транспорт будут использовать для выезда к больным на дом в течение двух недель, но сроки могут быть изменены.

- На сегодняшний день в амбулаторном звене проходят лечение от коронавируса более 1500 наших пациентов, - пояснила главврач. - У большинства заболевание протекает в легкой форме, поэтому госпитализация не требуется. Но нагрузка на врачей сейчас просто колоссальная. Автомобили определены нами на вызовы как к пациентам, у которых наблюдаются характерные симптомы ОРЗ, так и к тем, у кого уже подтвержден COVID-19 и кому оказывается помощь на дому.

Архангельская городская клиническая поликлиника №2 также получила правительственный транспорт - сейчас сюда поступает в три раза больше вызовов, чем обычно:

- В день - по 300 - 400 вызовов, - рассказала заведующая отделением общеврачебной семейной практики № 2 Архангельской городской клинической поликлиники №2 Мария Литвикова. - Всего у нас 10 выездных бригад медиков, но сейчас их количество уменьшилось: врачи тоже люди, они тоже болеют, поэтому работаем уменьшенным составом, но стараемся всем оказать медицинскую помощь своевременно. Естественно, нам нужен транспорт, потому что ходить пешком при таком количестве вызовов и в данных погодных условиях очень сложно. Потребность в технике очень большая.

Отметим, что накануне в минздраве Поморья заявили об острой нехватке автотранспорта для доставки медиков к пациентам.

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