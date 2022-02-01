Бастрыкин взял на контроль расследование исчезновения девочки под Новгородом

Александр Бастрыкин ждет от подчиненных доклад, как идет расследование дела об исчезновении годовалой девочки в Новгородской области.

Напомним, накануне тело ребенка нашли около соседского дома. Дело расследует центральный аппарат СК по статье "Убийство малолетнего". Забрать дело в Москву распорядился лично глава СК.

В ведомстве подчеркивают: "Во время поисковых мероприятий с использованием специальной техники, в том числе беспилотных аппаратов, удалось установить местонахождение тела ребенка - на участке, расположенном в районе проживания семьи". Назначены необходимые экспертизы. Напомним, что по подозрению в совершении преступления были задержаны мать ребенка и ее сожитель, по ходатайству следствия они арестованы судом.

Еще следствием установлено, что семья состояла на учете как неблагополучная. Семеро детей из-за "ненадлежащих условий" были отправлены в социальное учреждение. Но девочка 2020 года рождения была оставлена в семье, вопрос о помещении ее в специализированное учреждение рассмотрен не был. Поэтому следователями возбуждено уголовное дело о халатности против чиновников комитета образования администрации Холмского района.

В СК сказали, что на месте продолжают работать следователи и криминалисты центрального аппарата СК.