Детский инфекционист назвала симптомы, когда к ребенку надо вызывать врача

Коронавирусная инфекция стремительно поражает детей. В большинстве случаев они переносят болезнь легко, как обычную простуду. Но иногда детям требуется наблюдение врача или даже госпитализация. Чтобы понять, когда нужно обязательно вызвать врача на дом, комздрав Петербурга опубликовал памятку для родителей, подготовленную главным детским инфекционистом Северной столицы Еленой Дондурей.

По словам специалиста, в первую очередь родителей должны насторожить симптомы дыхательной недостаточности, это когда ребенок дышит часто или его дыхание затруднено. Иногда оба этих признака могут встречаться одновременно. Сам ребенок может быть беспокойным или, наоборот, чрезмерно спокойным. Стоит звонить врачу и если дыхание становится кряхтящим или стонущим.

Даже если ребенок, на первый взгляд, дышит как обычно, родителей должны обратить внимание, не западают ли межреберия и надключичная ямка при дыхании. Если западают, надо вызывать врача, точно также как если они видят, что ребенок раздувает крылья носа, когда дышит.

Еще один признак, что самолечение пора заканчивать - это если ребенок кивает одновременно со вздохом.

Нужно звонить в поликлинику и когда родители слышат хрипы, а также если ребенок не может пить из-за того, что ему трудно дышать, а цвет кожи меняется, становится синюшным, бледным.

Все это - симптомы дыхательной недостаточности. Стоит срочно вызывать врача и когда ребенка долгое время лихорадит, есть судороги и появляются признаки обезвоживания.

Вообще, Елена Дондурей советует вызывать врача во всех случаях, когда родители видят, что у ребенка ухудшается состояние, а поведение становится необычным или же появляются признаки изменения сознания.

Пока врач направляется к юному пациенту или к нему едет скорая, Елена Дондурей советует родителям выслушать рекомендации диспетчера и строго следовать всем инструкциям.

Гадать, ковид это или ОРВИ, врач не советует. По словам эксперта, сейчас подтвердить, где коронавирус, а где обычный сезонный вирус, можно только в лаборатории. Поэтому родителям имеет смысл любое проявление вирусных заболеваний воспринимать как потенциальный COVID-19.

Специальной профилактики, которая защитила бы детей от коронавируса, не существует. Рекомендации те же, что и у взрослых: соблюдать социальную дистанцию, носить маски, обрабатывать руки. Но, подчеркивает Дондурей, в это непростое время родителям особенно важно обеспечить ребенку сбалансированное питание, создать условия для полноценного отдыха и физических нагрузок. Закрывать детей в четырех стенах не следует, прогулки на свежем воздухе им необходимы.