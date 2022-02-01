В Поморье экс-чиновника осудили на семь лет за взятку

Бывший чиновник администрации Архангельской области, который длительное время скрывался от следствия, признан виновным в вымогательстве взятки.

Как сообщили в СК по региону, подсудимый работал в департаменте по конкурентной политике правительства Поморья. Установлено, что в 2009 году мужчина путем вымогательства получил через посредников взятку размером один миллион рублей от директора коммерческого предприятия города за обеспечение победы на аукционе. Эта конкурсная процедура давала право поставки машин и оборудования для одного из профессиональных училищ. Стоимость закупки - 29 миллионов рублей.

При передаче части взятки соучастник преступления был задержан сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области.

После возбуждения уголовного дела чиновник скрылся от органов следствия и был объявлен в международный розыск. В итоге подозреваемого задержали в Москве и доставили в Архангельск для участия в следственных действиях.

От дачи показаний фигурант отказался. В ходе предварительного следствия на его имущество общей стоимостью около миллиона рублей был наложен арест.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, уточнили в СК. Приговор в законную силу пока не вступил.