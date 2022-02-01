Экс-губернатор Петербурга Владимир Яковлев попал в больницу с COVID-19

Бывший губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев заболел коронавирусом. Его госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Российского союза строителей Анвара Шамузафарова.

Сейчас Яковлев занимает пост главы РСС. В этом качестве он должен был вести расширенное заседание отраслевого союза в Новосибирске. Но из-за болезни не смог принять в нем участие, сообщил собравшимся Шамузафаров. Информации о самочувствии заболевшего пока нет.

Владимир Яковлев занимал пост губернатора Санкт-Петербурга с 1996 по 2003 год. Затем он три года возглавлял министерство регионального развития РФ. В 2009 году его избрали президентом Российского союза строителей.