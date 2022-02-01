Экс-губернатор Петербурга Владимир Яковлев попал в больницу с COVID-19

Новости

СК проверяет еще три смерти после приема бария в медцентре Петербурга 11:03
Латвия направит на Украину военных инструкторов 10:48
Польша передаст Украине снаряды для ПВО 10:35
"Орион" со спутниковой связью совершит первый полет в феврале-марте 10:29
Глава МИД Венгрии опубликовал фотографию с пробежки в Москве 10:20
Шатов подписал контракт с "Уралом" 10:19
Осужденные за сбор жуков россияне возвращаются из Шри-Ланки 10:02
Экологи требуют от ЕС запретить Польше строить стену на границе с Беларусью 10:02
Материнский капитал и социальные пособия в России выросли на 8,4% 09:57
Российские фигуристы прибыли в Пекин для участия в ОИ 09:51
КНДР ослабила антикоронавирусные меры для находящихся в стране иностранцев 09:46
СберИндекс отметил рост доступности жилья в России за пять лет 09:45
Елизавета Боярская заболела коронавирусом 09:42
Сергунина: Технопарки проведут интерактивные программы для московских школьников 09:41
Спикер парламента Армении подписал заявление об отставке президента 09:40
Финляндия отменяет все коронавирусные ограничения 09:39
Росстат назвал самые дорогие и дешевые для жизни города страны 09:27
Токаев назначил нового главу своей администрации 09:16
Московский сервис теперь поможет рентгенологам РФ в исследовании маммограмм 09:13
США вывозят семьи дипломатов из Беларуси 09:02
Семейную ипотеку выплачивают в пять раз быстрее срока 09:00
В Подмосковье ликвидировали нарколабораторию 08:51
В Минфине ждут падения объемов выдачи ипотеки на четверть в течение года 08:43
Волонтеры сообщили о смерти пропавшей под Новгородом девочки 08:38
Хирург предостерег от опасной привычки больных диабетом и атеросклерозом 08:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
01.02.2022 10:33
Рубрика: Общество

Экс-губернатор Петербурга Владимир Яковлев попал в больницу с COVID-19

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)

Бывший губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев заболел коронавирусом. Его госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Российского союза строителей Анвара Шамузафарова.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Елизавета Боярская заболела коронавирусом

Сейчас Яковлев занимает пост главы РСС. В этом качестве он должен был вести расширенное заседание отраслевого союза в Новосибирске. Но из-за болезни не смог принять в нем участие, сообщил собравшимся Шамузафаров. Информации о самочувствии заболевшего пока нет.

Владимир Яковлев занимал пост губернатора Санкт-Петербурга с 1996 по 2003 год. Затем он три года возглавлял министерство регионального развития РФ. В 2009 году его избрали президентом Российского союза строителей.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Посольство РФ: Россия не собирается пятиться назад из-за угрозы санкций США
Пушков рассказал о целях анонсированных Западом санкций против России
Инфекционист Тимаков объяснил отрицательные ПЦР-тесты при "омикроне"
Волонтеры сообщили о смерти пропавшей под Новгородом девочки
Гинцбург рассказал, как будут прививать от COVID-19 детей младше 5 лет
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым