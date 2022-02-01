Эксперимент с бесконтактной оплатой в транспорте оказался убыточным в ряде городов

В некоторых регионах страны в попытке оптимизировать работу общественного транспорта решили обойтись без кондукторов и сделали оплату проезда бесконтактной. Впрочем, уже через несколько месяцев выяснилось, что в Екатеринбурге, например, эксперимент привел только к убыткам. А в Перми расплодилось столько "зайцев", что власти приготовились ловить их с помощью сотрудников Росгвардии. Что пошло не так с цифровой "революцией" в транспорте - разбирались корреспонденты "РГ".

Пассажирам с наличкой приходится протискиваться сквозь толпу к водителю, а весь автобус ждет, когда он их обилетит. Фото: РИА Новости

Убытков на миллиард

В Перми на бескондукторную оплату проезда начали переходить с прошлого года. Затраты на общественный транспорт в городе составляли на тот момент 6,4 миллиарда рублей в год, при этом убытков примерно на миллиард. Вот и хотели сократить расходы, уволив контролеров и повысив стоимость проезда с 26 до 33 рублей. Закупили при этом автобусы, установили в них валидаторы. Но новенькие "ЛиАЗы" оказались настолько тесными, что к валидаторам не пробьешься, особенно в час пик.

Неразберихой, конечно, воспользовались "зайцы". Каждый пятый по подсчетам местной мэрии сейчас ездит без оплаты. Сократить убытки у транспортников не получилось, не окупилась пока даже покупка валидаторов. Глава Перми уже обратился в краевое Заксобрание с просьбой увеличить размер штрафа с безбилетников до 2,5 тысячи рублей, а за повторный проезд без оплаты придется выложить и все 5000. Сейчас штраф в городе - пятьсот рублей.

Кроме того, городские власти хотят привлечь к проверке билетов бойцов Росгвардии. В администрации объяснили это тем, что контролеры не справляются с поиском, а особенно с задержанием "зайцев". В прошлом году яростный безбилетник даже челюсть кому-то из них сломал. Поэтому гвардейцы будут и охранять контролеров, и водить "зайцев" в полицию.

Каждый пятый ездит даром

В Екатеринбурге эксперимент начали как минимум по трем причинам. Во-первых, выросла доля безналичных платежей, сейчас это уже 60 процентов. Во-вторых, в городе не хватает около тысячи кондукторов. И, наконец, коронавирус: кондуктор подвергается опасности заражения сам и может стать источником инфекции для других.

В итоге на устройства для безналичного расчета в уральских автобусах на первом этапе потратили больше 22 миллионов рублей в надежде, что они вскоре окупятся. Их установили в экспериментальных 57 машинах, один валидатор обошелся почти в 140 тысяч рублей.

В Перми расплодилось столько "зайцев", что власти приготовились ловить их с помощью сотрудников Росгвардии

На экспериментальных маршрутах увеличили число контролеров. Они-то и заметили, что некоторые пассажиры так и стоят всю поездку, держа в руке 28 рублей за проезд - до востребования. А не спросит никто, так и уходят с монетами в ладошке. Затаившихся "зайцев" оказалось больше 20 процентов. В итоге именно на столько, по подсчетам транспортников, и упала собираемость платежей. Сказалось еще и то, что сумма штрафа в городе за проезд без билета - всего 100 рублей.

И все же ставить крест на цифровизации платежей в транспорте, как говорят в мэрии Екатеринбурга, окончательно не собираются. Все-таки денег на реформу выложили немало. Пока в автобусы решили вернуть кондукторов, на каком-то этапе они будут дублировать работу умных устройств. Штраф уже думают увеличить в пять раз.

"Зайцы" на Заячьем острове

И все-таки не во всех регионах эксперимент можно считать неудавшимся. В Петербурге, например, вполне успешно работают маршруты и без кондуктора. Например, автобус № 191, который идет через весь Невский проспект, или трамвай № 3, маршрут которого также пролегает через исторический центр города. Вообще в Северной столице кондуктор сегодня - в первую очередь контролер.

- С развитием технологий обязанности кондукторов, конечно, будут эволюционировать, от этого мы никуда не уйдем, - отмечает официальный представитель компании-перевозчика "Пассажиравтотранс" Татьяна Клепикова. - Можно вспомнить, что в 1926 году кондуктор собирал плату, подавал сигнал к отправлению, объявлял остановки и даже измерял рост детей: все, кто оказывался меньше метра, могли ехать бесплатно. Сегодня большую часть работы выполняет бортовое оборудование.

Однако тестирование показало, что "зайцев" на берегах Невы еще немало - каждый десятый ездит без билета.

Столичный опыт

В Москве кондукторов в общественном транспорте отменили еще в начале 2000-х, заменив их на турникеты. Тогда это объясняли оптимизацией - мол, отсутствие кондукторов, которым нужно платить зарплату, в два раза снижает затраты перевозчиков, к тому же электронные турникеты позволяют лучше учитывать реальное число перевезенных льготников. А в 2018-м из автобусов и трамваев убирали уже турникеты, мотивируя тем, что срывы в расписании, которые обеспечивают граждане, собираясь в турникетных очередях, обходятся еще дороже кондукторов. И оба раза поднимался вопрос о безбилетниках и тех убытках, которые они нанесут транспортному комплексу.

Убытки действительно возрастали. В ГКУ "Организатор перевозок" после отмены турникетов насчитали почти 600 тысяч безбилетников - в полтора раза больше, чем обычно регистрировалось за год. "Но это нормальный процесс, и он поддается регулировке", - утверждает автоэксперт Алексей Гершман. Надо понимать, что безбилетники всегда были и будут. Но чтобы их число не шкалило, нужно, убрав из салона контролирующее звено в виде кондуктора или турникета, усилить иную форму контроля. Что и было сделано в столице. "Организатор перевозок" расширил штат контролеров в наземном транспорте, на самых проблемных маршрутах начались усиленные проверки. Штрафы за безбилетный проезд решили не повышать, вместо этого начали массивную разъяснительную работу: на ту тысячу, что безбилетники платят в виде штрафа, можно проехать по "Тройке" больше двух десятков раз. И работа дала результаты. Уже через год число безбилетников в Москве вернулось к средним статистическим значениям. "Но такая форма работы эффективна лишь при многофункциональной билетной системе и хорошей юридической базе. С разовыми билетами и низкими штрафами контролеры будут тратить много времени на проверку каждого автобуса без должного воспитательного эффекта для нарушителей", - говорит Гершман.

Подготовила Ирина Рыбникова.