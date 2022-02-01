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01.02.2022 12:10
Рубрика: Экономика

IT-эпоха создает предпосылки для нового вида недвижимости

Текст: Алексей Стригин (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 21(8669)
Уже через год в столице инвесторы обещают заселить первый в стране коливинг-небоскреб. Есть похожие крупные проекты и в Петербурге. Риелторы утверждают, что формат коливинга - общежития ИТ-эпохи - это перспективное будущее. Так ли это, корреспондент выяснял у отраслевых экспертов.
Если работать и жить одним коллективом, обязательно возникнет вопрос личного пространства. Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Если работать и жить одним коллективом, обязательно возникнет вопрос личного пространства. Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Если работать и жить одним коллективом, обязательно возникнет вопрос личного пространства. Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Несмотря на первые ассоциации, коливинги - это не формат проживания из советского прошлого, а логичное развитие принципов шеринговой экономики, первый из которых предлагает владеть только тем, что нужно в определенный момент. Каждому жильцу достается в качестве приватной зоны небольшая комната (юнит), а все остальные функциональные зоны находятся в совместном пользовании. По стандартам ассоциации Co-liv.org, коливингом может считаться объект, в котором общественные пространства занимают не менее трети от общей площади. Также коливингу нужен организатор, выполняющий отбор жильцов.

Фото: bjarke ingels group
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Предпосылок для появления и развития такого вида недвижимости несколько. Главная - высокая удельная стоимость квадратного метра жилья в мегаполисах, уверяет CEO Puzzle Home Алексей Горулев. В Москве, например, молодому специалисту, живущему за свой счет, фактически невозможно приобрести недвижимость, а аренда обычных квартир - не всегда решение проблемы жилья: хорошие предложения по аренде в центре также дороги, да и на приобретение всего необходимого - мебели и техники - тоже нужно потратить немало средств. Коливинги же дают возможность сэкономить, жить рядом с работой, да еще и соседей подобрать по интересам.

Конечно, для молодых семей с детьми такой формат вряд ли подойдет, но для старта будет в самый раз. Особенно - во времена ограничений.

- Кризисные явления в экономике, снижение деловой активности, пандемия и перевод сотрудников на удаленный формат работы во многом ускорили популяризацию этого формата, - поясняет Мария Николаева, глава архитектурного бюро MAD Architects. Предтечей первых коливингов стали модернизированные хостелы. Формат стал своеобразной территорией молодых, которые не спешат приобретать собственные активы недвижимости, брать крупные кредиты и длительные финансовые обязательства, предпочитая аренду, комфорт, наличие сервисов, отсутствие бытовых забот, мобильность, гибкость условий проживания и общение с близкими по мировоззрению людьми.

Коливинги - это не формат проживания из коммунального прошлого, а логичное развитие принципов шеринговой экономики

Пионером продвижения этого формата недвижимости в нашей стране можно считать проект "Смена", которая еще в далеком 2016 году запустили гибрид коливинга, летнего лагеря и ретрит-центра. К 2021 году стартап открыл 11 точек в шести странах мира, а осенью того же года компания "М-видео" стала первым корпоративным партнером проекта и теперь планирует ежегодно отправлять до 300 своих офисных сотрудников в коливинги проекта. Каждая коливинг-станция - это дом с удобной инфраструктурой, быстрым интернетом и рабочими местами, где могут проживать группы до 20 человек, также предусмотрены обучающие и развлекательные программы. Заявку можно подать как всем отделом, так и индивидуально, компания берет на себя все расходы для групповой программы и 50 процентов - для индивидуальных поездок, поясняет устройство проекта Валерия Андреева, PR-директор группы "М. Видео - Эльдорадо".

Акцентирует выгоды для большого бизнеса в появлении подобных корпоративных заповедников и Денис Беэр, гендиректор "Бизнес-Недвижимость", который уверен, что тенденция на организацию работы с привлеченной командой на аутсорсинге укореняется и поэтому развитие коливингов может случиться во всех крупных городах страны, даже там, где арендная ставка пока не такая высокая, как в мегаполисах.

Способствовать этому будут частные управляющие компании, уверен Виктор Зубик, основатель компании Smarent.

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- Частные УК профессионально занимаются субарендой: берут трех- или четырехкомнатную квартиру в аренду и официально сдают ее в субаренду уже по комнатам. Возможен и такой вариант: берут целый этаж в новостройке, разделяют на квартиры-студии и сдают в аренду. Дело в том, что сдавать четырехкомнатную квартиру, например четырем студентам, собственник не готов. Он предпочтет другого арендатора: семейного, обеспеченного и предсказуемого. Между тем спрос на комнаты вследствие повышения арендных ставок явно вырос, - рассказывает эксперт.

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Насколько выгодны подобные проекты? Для девелоперов, размышляет Ольга Шарыгина, вице-президент Becar Asset Management, очевидные плюсы в том, что это современный формат, который можно строить с относительно невысокими расходами - это не премиум-сегмент, он может подразумевать небольшие капитальные затраты и хорошую окупаемость.

- Минус в том, что девелоперу нужно очень хорошо разбираться в концепции, понимать, где этот продукт будет применим, в какой локации, для какой целевой аудитории он запущен и кто этим продуктом потом будет управлять. Для инвесторов минусы такие же, как и для крупных собственников. Это риски управления, неправильное позиционирование объекта на рынке на операционной стадии, снижение загрузки. Ошибки в этих вопросах могут привести к снижению доходности, - уточняет Шарыгина.

Однако не стоит думать, что главными интересантами развития коливингов на рынке являются только девелоперы или крупный бизнес. Среди удачных девелоперских концепций - включение коливингов и коворкингов в состав многофункциональных центров, рассказывает Алексей Хоменок, генеральный директор G5 Architects. При этом к строительству МФК проявляют интерес и государственные образования. Например, универсальные дома - приоритетный проект ДОМ.РФ. Уже построено несколько жилых комплексов смешанного характера использования, с квартирами, апартаментами и офисами. Строительство универсальных комплексов с жилой и коммерческой составляющей актуально при редевелопменте промзон, позволяет снижать маятниковую миграцию и нагрузку на дорожную инфраструктуру, создает новые рабочие места, поясняет эксперт.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Кроме того, в связи с продолжающимся старением населения растет количество одиноких пенсионеров с потребностями в общении и получении медицинского ухода. Поэтому появляются специализированные коливинги для пожилых - гериатрические центры с медицинскими услугами и функцией персонального ухода. В рамках нацпроекта "Демография" планируется масштабное строительство государственных гериатрических центров к 2024 году, поскольку сегодня количество сданных в эксплуатацию гериатрических центров отстает от имеющейся потребности на 10 000-15 000 мест. Соответственно, частные центры более комфортного уровня также будут востребованы, особенно при качественной сегментации по совместной деятельности, продолжает размышлять Алексей Хоменок.

Таким образом, развитие коллективных форматов проживания будет идти через сегментации проектов "по интересам". И не только профессиональным.

Мнение

Анна Павлова, гендиректор компании PRO-ID INVEST:

- Этот вопрос нужно рассматривать и со стороны отельеров, а готовы ли они изучать такую бизнес-модель, строить коливинги, а не стандартные и привычные для обывателя отели и хостелы. Если рынок будет предлагать коливинги как новый устоявшийся тренд, постепенно уменьшая номерной фонд хостелов и отелей, то потребитель последует за этим и, как следствие, все большее число людей будут узнавать о подобном варианте размещения.

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