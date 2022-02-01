Минск и Петербург успешно восстанавливают экономическое взаимодействие

Кооперация с Северной столицей России восстанавливается у Беларуси неплохими темпами, подтвердил президент РБ на встрече 1 февраля с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, информирует пресс-служба Александра Лукашенко. Кроме губернатора и членов делегации на мероприятии, информирует пресс-служба главы государства, присутствовали государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и прибывший в Беларусь новый посол России Борис Грызлов.

По словам президента, сегодняшний визит определяет важные гуманитарные и исторические акценты. Он обратил внимание на то, как бережно хранят и восстанавливают память об истории Великой Отечественной войны и в Санкт-Петербурге, и в Беларуси. "В связи с участившимися в последнее время попытками ее переписать, перечеркнуть подвиг советского народа, считаем, что пришло время (кстати, что мы и делаем) дать правдивые оценки многим событиям и их участникам", - подчеркнул Лукашенко.

Белорусские специалисты, пояснил он, сейчас активно работают над выяснением многих фактов и событий Великой Отечественной войны. "И открываются страшные вещи. В два, а порой и три раза, где-то в десять раз уменьшались потери в концлагерях обычных граждан и советских воинов, солдат Красной армии", - констатировал глава государства.

Одним из самых жутких эпизодов минувшей войны назвал Лукашенко трагедию блокадного Ленинграда. Тогда героический город потерял сотни тысяч своих жителей. "Ужасная ситуация", - сказал белорусский лидер, добавив, что эта тема неоднократно обсуждалась им в беседах с президентом России Владимиром Путиным.

Напомнив, что петербуржцы недавно отметили 78-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады, он сообщил и об открытии совместной экспозиции "Символы блокадного Ленинграда". Эта церемония состоится во вторник в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, - правильная и важная инициатива", - выразил уверенность глава государства.

Касаясь экономической повестки дня, он обратил внимание, что результаты истекшего года характеризовались положительной динамикой. Так, за одиннадцать месяцев уже превзойден объем товарооборота 2020 года. "И, скорее всего, мы достигнем $1,7 млрд допандемийного уровня", - прогнозирует президент, уточнив, что взаимный товарооборот за период с января по ноябрь прошлого года составил около $1,6 млн.

Это, по данным статистики, больше, чем за весь 2020 год, когда объем взаимной торговли был на уровне чуть выше $1,5 млн. Кстати, по словам Лукашенко, Беларусь за 11 месяцев 2021-го года экспортировала в город на Неве товаров на сумму $895 млн. В основном, пояснил он, это была цельномолочная продукция, сыры, творог и сливочное масло, говядина, а также мясо и субпродукты птицы, прутки из нелегированной стали и пластмассовая тара. А из российского города поставлялись преимущественно легковые автомобили, электрические двигатели и генераторы, металлоконструкции из черных металлов, холодильники, морозильники и холодильное оборудование.

Как известно, в Санкт-Петербурге работают прямые субъекты товаропроводящей сети ряда белорусских производителей, а три года назад запущено сборочное производство могилевских лифтов.

В свою очередь Александр Беглов подчеркнул, что Санкт-Петербург делает все, чтобы развивать тесные взаимоотношения с Беларусью. Он поблагодарил Александра Лукашенко за теплый прием и отметил, что был приятно удивлен красотой Дворца Независимости, в интерьерах которого много и национальной белорусской тематики.

"Меня очень поразило, как вы цените историю. И те знамена, награды Советского Союза, которых была удостоена республика… Они хранятся в главном зале, а напротив - другое национальное достояние республики, ее древняя история", - поделился впечатлениями губернатор Санкт-Петербурга. Он также высказал слова огромной признательности лидерам России и Беларуси за мужество и стойкость в отстаивании исторических ценностей. "Это объединяет вокруг вас миллионы и миллионы людей, не только в наших странах, но и во всем мире", - резюмировал Беглов.