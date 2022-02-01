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01.02.2022 11:05

Новый сервис позволит предпринимателям менять сферы деятельности

Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 21(8669)
Федеральная налоговая служба разрабатывает специальный сервис, который позволит субъектам малого и среднего бизнеса менять сферы деятельности в автоматизированном режиме.
Новый сервис даст бизнесу больше организационных возможностей. Фото: Святослав Акимов Новый сервис даст бизнесу больше организационных возможностей. Фото: Святослав Акимов
Новый сервис даст бизнесу больше организационных возможностей. Фото: Святослав Акимов

Он начнет действовать в следующем году. Это важная инициатива, ведь к кодам общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) привязаны различные меры господдержки. А смена кода - процедура не быстрая, особенно если компании необходимо корректировать устав.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Предприниматели Северо-Западного федерального округа, с одной стороны, приветствуют новшества, которые будут экономить их время, а в некоторых случаях и деньги. С другой стороны, российская система классификации бизнеса, которая разрабатывалась почти двадцать лет назад, успела устареть. По мнению экспертов, ей требуется более глобальная реформа.

Немного об ОКВЭДах. Предприниматель может выбрать из классификатора один основной и любое количество дополнительных видов деятельности. Причем информация о массе компаний, содержащаяся в реестре налоговой службы, не отражает фактического положения дел. Нередко налогоплательщик перестает работать в сфере, которую он указал в качестве основной в начале своего пути, и делает ставку на дополнительные виды деятельности. Случаются и ошибки на этапе регистрации фирмы.

Здесь важны не причины, по которым возникают нестыковки, а тот факт, что работа с неверным кодом ОКВЭД абсолютно законна. Для налоговиков важно, чтобы предприниматель исправно исполнял свои финансовые обязательства перед государством. Если компания получает большую часть прибыли или даже всю прибыль не по основному, а по дополнительному виду деятельности, это не противоречит требованиям Налогового кодекса РФ. Долгие годы коды ОКВЭД играли исключительно статистическую роль, и ни бизнес-сообщество, ни контролирующие органы не уделяли им особого внимания.

Все изменилось в 2020 году, когда предприятиям, пострадавшим от последствий пандемии и эпидемиологических ограничений, разрешили не платить налоги и предоставили безвозмездные субсидии. Однако поддержку получили только те, у кого по состоянию на 1 марта 2020-го определенные коды ОКВЭД были указаны в качестве основных видов деятельности. Региональные бизнес-омбудсмены получили сотни обращений от предпринимателей, которые из-за неверной классификации остались без помощи.

Необходимо либо разрешить бизнесу указывать несколько основных кодов ОКВЭД, либо вовсе отказаться от деления кодов

- Одной из псковских компаний мы помогли доказать, что она работала в пострадавшей от пандемии сфере деятельности - несмотря на то что основной код ОКВЭД относился к другой сфере, - комментирует ситуацию псковский бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев. - Недавно Псковский областной суд обязал государство выплатить предпринимателю субсидии. Это очень важное решение, которое в принципе подтверждает некорректность привязки мер поддержки к основному коду ОКВЭД. Федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов неоднократно призывал признавать пострадавшими все предприятия, у которых из-за пандемии существенно сократились доходы, независимо от кодов классификатора. Кроме того, как мне кажется, само по себе понятие "основной код ОКВЭД" устарело. Сейчас немало компаний успешно работают сразу в нескольких сферах и испытывают сложности с определением основного вида деятельности. Регистрировать несколько фирм, каждая из которых будет работать в отдельной сфере, - не выход. В этом случае есть риск получить от налоговиков обвинение в незаконном дроблении. Необходимо либо разрешить бизнесу указывать несколько основных кодов ОКВЭД, либо вовсе отказаться от деления кодов на основные и дополнительные.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Обжегшись на кодах ОКВЭД, многие предприниматели решили обновить свои виды деятельности в государственном реестре - на случай, если очередные меры поддержки вновь привяжут к классификатору. Чтобы это сделать, необходимо либо лично прийти в отделение налоговой или в многофункциональный центр, либо отправить по почте документы, заверенные у нотариуса, либо использовать онлайн-сервис налоговой службы. Однако для дистанционной подачи заявления требуется электронная цифровая подпись. Бесплатно такую ЭЦП не получить, можно только купить подписку у сертифицированной организации.

Есть и еще один нюанс. Юридические лица, к примеру, общества с ограниченной ответственностью, должны указывать виды своей деятельности в уставе организации. И если новые коды ОКВЭД не согласуются с уставом, его придется корректировать, заполнив отдельную бумагу и заплатив госпошлину в 800 рублей.

Указывать вид экономической деятельности потребуется тем гражданам, которые захотят пользоваться отраслевыми льготами

- В прошлом году я решил навести порядок в ОКВЭДах, указать в качестве основного наш фактический вид деятельности, - рассказывает руководитель калининградского предприятия Юрий Галактионов. - Мы начинали с перевозок, но потом переключились на производство стройматериалов. Подал заявление о смене основного кода в налоговую дистанционно - благо у нас есть электронная цифровая подпись для участия в госзакупках, покупать ее специально не пришлось. Но получил отказ, поскольку производственная деятельность в нашем уставе не прописана. Что самое обидное, можно было изначально указать в уставе, что компания может заниматься любыми видами деятельности, которые не запрещены законодательством. Но пятнадцать лет назад, регистрируя фирму, я об этом не думал. В результате пришлось все-таки идти в налоговую лично, разбираться, заполнять дополнительные бумажки, платить пошлину. Кучу времени потерял.

Для бизнеса сформируют систему "одного окна"

Как будет работать новый сервис ФНС, который позволит предпринимателям менять ОКВЭДы, пока неизвестно. Предполагается, что процедура станет максимально простой и не потребует от субъектов бизнеса ни финансовых, ни временных затрат. По мнению Аркадия Мурылева, важно отказаться от требований, связанных с корректировкой видов деятельности в уставных документах. Ведь государство не может указывать предпринимателю, чем должна, а чем не должна заниматься его компания, если эта работа не противоречит действующим российским законам.

В каких еще реформах нуждается российская система классификации бизнеса? В прошлом году власти Калининградской области столкнулись со сложностями при идентификации самозанятых граждан, которые платят налог на профессиональный доход (НПД) с помощью специального мобильного приложения налоговой службы. В эксклаве разрабатывали дополнительные меры поддержки для бизнеса, пострадавшего от эпидемиологических ограничений осенью 2021 года. Планировалась помощь некоторым плательщикам НПД, в том числе гидам-экскурсоводам.

Фото: iStock
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- Но, к сожалению, в мобильном приложении "Мой налог" самозанятому не обязательно указывать свой вид деятельности, - отмечает глава региона Антон Алиханов. - И он в любой момент может его поменять. При этом в отчетности не указывается, когда был сменен вид деятельности.

В результате выделить на поддержку самозанятых деньги из регионального бюджета не удалось. Ведь субсидии или льготные кредиты могли получить не только гиды, но и, к примеру, таксисты, оперативно заявившие о своей принадлежности к рынку экскурсионных услуг в мобильном приложении.

Чтобы исправить ситуацию, необходимо фиксировать, когда плательщик налога на профессиональный доход сменил вид деятельности. Такое предложение самого западного российского региона сейчас прорабатывают в федеральном центре. Здесь важно уточнить: о том, чтобы сделать "маркировку" самозанятых обязательной, речи не идет. Указывать свой вид экономической деятельности потребуется тем гражданам, которые в перспективе захотят пользоваться отраслевыми льготами.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Вологодская область СЗФО Калининградская область СЗФО Карелия СЗФО Ленинградская область

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