О Ленинградской области в годы войны расскажут предметы

Мультимедийный проект "45 историй о войне" запустили в Ленинградской области. На портале собраны короткие видеоистории о жизни в годы Великой Отечественной. Каждый ролик посвящен одному предмету из коллекции музеев. И порой это значительно пронзительнее и ярче, чем целая экспозиция.

Вот, например, спидометр. Небольшой, покрытый ржавчиной. Восемьдесят лет назад он отщелкивал цифры в полуторке, которая курсировала по Дороге жизни. В одну сторону - с продуктами для блокадного Ленинграда, в другую - с эвакуированными людьми. Машины попадали под обстрел, уходили на дно, приборы замирали навсегда... Кто был за рулем той утонувшей полуторки, с которой сняли музейный спидометр, какой груз она везла - неизвестно. Их было много - зимой 1941-1942 годов под лед Ладожского озера ушло больше тысячи машин.

В центре другого сюжета - белый танк "Ленинградец", один из интереснейших экспонатов Музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда". Танк КВ-1 30 ноября 1941 года попал под плотный огонь. Его отправили по льду Невы на ремонт в Ленинград, но в результате налета он утонул и много лет пролежал на дне. В 2007-м танк подняли, восстановили. Авторы проекта рассчитывают, что материалы будут полезны в первую очередь юному поколению.