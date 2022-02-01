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01.02.2022 17:31

Почему в России не учат управлять деньгами

Текст: Альфио Бардолла (финансовый тренер, автор книги "Деньги делают вас счастливыми")
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 21(8669)
В России сложилось негативное отношение к богатству, и оно имеет исторические предпосылки. Прошли времена коммунизма, произошел распад Советского Союза. Тяжелые 1990-е годы спровоцировали появление в обществе резкой неприязни к богатым. Негативные убеждения распространились и на современную Россию: все, кто богат и успешен, - наворовали. Так продолжается до сих пор, 30 лет россияне растут с убеждением: "Если ты богат, то ты плохой". Поэтому в России многие не стремятся быть богатыми - это обычная психология. А следовательно, не видят смысла в освоении навыков финансовой грамотности.

"Иди в школу, получай хорошие оценки, окончи университет, найди хорошую работу, желательно в банке". Так мне всегда говорили родители.

Фото: iStock
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Университет не научил меня управлять деньгами, не говоря уже об их производстве. Наше образование проходит два этапа: один состоит из обучения чтению, письму и арифметике, а другой - профессиональный этап, на котором мы изучаем принципы работы, которую выбрали или на которую, чаще всего, нас направил кто-то другой. Не хватает самой важной подготовки, той, которая позволяет нам прожить наши дни спокойно: финансовой.

Исследования показали, что люди со средним доходом, выигравшие в лотерею, через некоторое время возвращаются к тому, что имеют те же деньги, что и до выигрыша, потому что такова установка их сознания. Но верно и обратное. Самый яркий пример - Дональд Трамп, который, несмотря на то что потерял все, за пару лет, восстановив свой ментальный настрой, от которого он отказался из-за различных превратностей, вернул себе свою империю. Почему это происходит с таким человеком, как Дональд Трамп, а не с тем, кто внезапно оказывается с огромным состоянием? Потому что миллионер является миллионером не только благодаря деньгам, но прежде всего благодаря отношению к деньгам и своему менталитету.

Если вы сами не беспокоитесь о своем будущем, никто другой не сделает этого за вас. Подумайте об этом: нет эффективной пенсионной системы, нет постоянной системы поддержки доходов в случае болезни, инвалидности или потери основной работы. Очень недальновидно жить, делая ставку только на заработную плату.

Если вы сами не беспокоитесь о своем будущем, никто другой не сделает этого за вас

Именно по этой причине важно найти другие источники дохода или создать капитал, который позволит вам жить спокойно, не волнуясь о завтрашнем дне.

Я часто сталкиваюсь с людьми, которые достигли больших успехов в работе в качестве юристов, врачей, менеджеров и других. Но это лишь иллюзия: они финансово слабы, и если бы по какой-то причине эти люди перестали работать, то обанкротились бы менее чем через шесть месяцев. Это происходит потому, что они окончили школу, не получив каких-либо финансовых навыков, или у них не было родителей, способных научить их некоторым простым финансовым понятиям. Многие из этих людей работают вплоть до 16 часов в день, но постоянно находятся на грани финансового краха. Не нужно напряженно работать. Нужно работать с умом.

Богатство создается только тогда, когда малыми усилиями достигаются большие результаты. Бедность возникает тогда, когда большие усилия дают плохие результаты.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО

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