Почему в России не учат управлять деньгами

"Иди в школу, получай хорошие оценки, окончи университет, найди хорошую работу, желательно в банке". Так мне всегда говорили родители.
Университет не научил меня управлять деньгами, не говоря уже об их производстве. Наше образование проходит два этапа: один состоит из обучения чтению, письму и арифметике, а другой - профессиональный этап, на котором мы изучаем принципы работы, которую выбрали или на которую, чаще всего, нас направил кто-то другой. Не хватает самой важной подготовки, той, которая позволяет нам прожить наши дни спокойно: финансовой.
Исследования показали, что люди со средним доходом, выигравшие в лотерею, через некоторое время возвращаются к тому, что имеют те же деньги, что и до выигрыша, потому что такова установка их сознания. Но верно и обратное. Самый яркий пример - Дональд Трамп, который, несмотря на то что потерял все, за пару лет, восстановив свой ментальный настрой, от которого он отказался из-за различных превратностей, вернул себе свою империю. Почему это происходит с таким человеком, как Дональд Трамп, а не с тем, кто внезапно оказывается с огромным состоянием? Потому что миллионер является миллионером не только благодаря деньгам, но прежде всего благодаря отношению к деньгам и своему менталитету.
Если вы сами не беспокоитесь о своем будущем, никто другой не сделает этого за вас. Подумайте об этом: нет эффективной пенсионной системы, нет постоянной системы поддержки доходов в случае болезни, инвалидности или потери основной работы. Очень недальновидно жить, делая ставку только на заработную плату.
Именно по этой причине важно найти другие источники дохода или создать капитал, который позволит вам жить спокойно, не волнуясь о завтрашнем дне.
Я часто сталкиваюсь с людьми, которые достигли больших успехов в работе в качестве юристов, врачей, менеджеров и других. Но это лишь иллюзия: они финансово слабы, и если бы по какой-то причине эти люди перестали работать, то обанкротились бы менее чем через шесть месяцев. Это происходит потому, что они окончили школу, не получив каких-либо финансовых навыков, или у них не было родителей, способных научить их некоторым простым финансовым понятиям. Многие из этих людей работают вплоть до 16 часов в день, но постоянно находятся на грани финансового краха. Не нужно напряженно работать. Нужно работать с умом.
Богатство создается только тогда, когда малыми усилиями достигаются большие результаты. Бедность возникает тогда, когда большие усилия дают плохие результаты.