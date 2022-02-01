Принятые с 1 марта меры должны повысить уровень занятости инвалидов

В регионах Северо-Западного федерального округа на более чем миллион инвалидов приходятся лишь 96 тысяч официально трудоустроенных работников. Эта картина дублирует федеральную: в стране проживают более 10 миллионов людей с ограниченными возможностями здоровья, из которых официально работают чуть более миллиона инвалидов.

Ситуацию призван изменить обновленный порядок учета квот для трудоустройства работников с инвалидностью, который разработал Минтруд России. Ранее работодатели, численность работников в организации которых превышала 35 человек, обязаны были предусмотреть в штатном расписании должности для людей с ограниченными возможностями здоровья, но фактически могли не принимать на работу человека. С 1 марта текущего года ситуация изменится: квоту будут считать выполненной только после заключения трудового договора с инвалидом.

Во внесенных поправках есть оговорка: работодатель может заключить соглашения о трудоустройстве человека с ограниченными возможностями здоровья на рабочее место в другой организации. Таким образом, компания, заключая договор с другим юридическим лицом, может выполнить обязательства по исполнению квоты.

Эти меры должны повысить уровень занятости среди инвалидов, который крайне низок в регионах СЗФО. В Псковской, Новгородской областях и Республике Коми доля работающих инвалидов составляет чуть более девяти процентов.

В Вологодской области сегодня проживают почти 25 тысяч людей с инвалидностью трудоспособного возраста, из которых только 24,4 процента осуществляют трудовую деятельность. По оценке регионального департамента труда и занятости населения, новые условия квотирования повысят уровень занятости людей с ограниченными возможностями здоровья.

Заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов положительно оценил изменения действующего законодательства, однако добавил, что размер самой квоты менять не планируют.

Квоту будут считать выполненной только после заключения трудового договора с инвалидом

- Новая мера направлена на то, чтобы работодатели перестали формально выделять рабочие места и были по-настоящему заинтересованы в приеме на работу граждан с инвалидностью - подчеркнул Виталий Тушинов. - На сегодняшний день законом Вологодской области установлен одинаковый для всех работодателей размер квоты, который составляет два процента от среднесписочной численности работников. Вносить изменения в закон в настоящее время не планируют.

В Калининградской области, по сообщению регионального минсоца, из 64 тысяч инвалидов в трудоспособном возрасте находятся более 21 тысячи человек. Однако работают из них только 27 процентов. На данный момент областная служба занятости может предоставить более полутора тысяч вакансий для этой категории населения. При этом количество зарегистрированных в учреждении безработных с ограниченными возможностями здоровья составляет около 200 человек.

Заместитель министра социальной политики региона Виолетта Левина отметила, что необходимо принять дополнительные меры для организации занятости инвалидов. Они должны мотивировать их на активные действия на рынке труда.

- В то же время мы продолжим стимулировать и работодателей создавать условия труда, при которых работники с инвалидностью могут в полной мере реализовать свой профессиональный потенциал, - отметила Виолетта Левина. - Нам необходимо консолидировать усилия министерства, кадровых служб, работодателей, некоммерческих и волонтерских организаций, чтобы повысить эффективность трудоустройства инвалидов. Изменения в законодательстве дают шанс улучшить ситуацию, и мы обязаны его использовать в полном объеме.

Активную работу по трудоустройству инвалидов ведут и в Псковской области. На данный момент более 660 организаций в областном центре предусмотрели квоты для людей с ограниченными возможностями здоровья. Жители Пскова с инвалидностью трудятся на 1045 рабочих местах.

Однако, несмотря на принятые меры, ситуация с трудоустройством инвалидов продолжает оставаться непростой. Низкая активность людей с ограниченными возможностями здоровья на российском рынке труда вызвана рядом объективных причин. Так, по мнению ряда экспертов, проблему необходимо решать не только при помощи создания новых рабочих мест, но и обеспечивать их транспортную доступность. Ведь до работы необходимо сначала добраться, а многие инвалиды не могут выйти из дома без посторонней помощи, поскольку в подъездах не обустроили соответствующие пандусы и перила. То же самое касается и общественного транспорта, а социальное такси - это и вовсе редкость. Переход на удаленку в период пандемии убрал многие барьеры, однако вопрос доступной среды для инвалидов по-прежнему остается актуальным.

Впрочем, порой желание работать отсутствует и у самих соискателей с ограниченными возможностями здоровья.

- На сегодняшний день в базе нашей организации находятся 87 резюме, мы смогли трудоустроить 29 инвалидов. К сожалению, 10 из них уволились в первые месяцы работы, - пояснила руководитель направления трудоустройства в КРОО инвалидов "Ковчег" Ольга Прилепская. - Многие люди с ограниченными возможностями здоровья отвыкли от привычного режима рабочего дня, их больше привлекают свободный график и удаленная работа на дому, что далеко не всегда подходит организациям, готовым трудоустроить человека с инвалидностью. Есть и объективные причины, среди которых можно выделить недостаточную оборудованность рабочих мест, отсутствие сопровождения в первые месяцы работы на предприятии. Именно поэтому необходимо одновременно обучать как работодателей, так и перспективных работников. Организациям важно понимать, какую работу может выполнять тот или иной инвалид, а также разбираться в тонкостях законодательства, ведь порой вопросы возникают даже по открытию больничных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Инвалиды, в свою очередь, должны быть готовы к полноценной работе в коллективе. Только когда обе стороны придут к полному взаимопониманию, проблему удастся разрешить.

Представителей "Ковчега" также беспокоят механизмы контроля за исполнением законодательства по трудоустройству инвалидов. Пока до конца не ясно, как именно будут отслеживать выполнение квот в соответствии с новым порядком и не появятся ли у работодателей дополнительные лазейки, чтобы отказать человеку с инвалидностью в трудоустройстве. Время покажет, однако общественники убеждены, что это далеко не последние поправки в действующее законодательство.

Тем не менее сами инвалиды изменения системы квотирования воспринимают в целом положительно.

- На мой взгляд, это большая возможность для людей с ограниченными возможностями здоровья реализовать свой потенциал, - отметила редактор библиотеки им. А. Т. Твардовского, инвалид третьей группы Екатерина Пунтус. - Существующая квота помогла мне устроиться на работу по специальности. У меня прекрасные взаимоотношения с коллегами, здесь меня воспринимают на равных. В наше непростое время даже здоровые люди испытывают проблемы с трудоустройством, что уж говорить про инвалидов. Я верю, что изменения, внесенные в действующее законодательство, изменят ситуацию к лучшему.

Справка "РГ"

По данным портала "Работа России", организации СЗФО оставили 6739 объявлений о существующих вакансиях по квотам для перспективных работников с ограниченными возможностями здоровья. Работодатели ищут совершенно разных сотрудников: начиная от уборщиков и вахтеров и заканчивая высококвалифицированными токарями, сварщиками, инженерами, программистами и специалистами по контекстной рекламе. Разброс заработной платы большой: от 14 тысяч до 150 тысяч рублей. Вакансий хватает, поэтому при наличии необходимой квалификации устроиться на достойную работу реально.

ЦИФРА

40 тысяч рублей составляет уровень средней зарплаты для инвалидов по СЗФО.