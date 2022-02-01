Разработан единый дизайн-код городов и поселков Арктики

Для населенных пунктов Российской Арктики создан единый дизайн-код. Об этом сообщил заместитель директора по вопросам регионального развития информационно-аналитического центра Госкомиссии по вопросам развития Арктики Максим Данькин.

Как отмечается в предисловии к дизайн-коду, необходимость в нем возникла потому, что в федеральных документах, касающихся вопросов благоустройства, северная специфика до сих пор остается неучтенной. То же самое можно сказать о муниципалитетах. В их нормативно-правовой базе не было и нет инструментов, позволяющих делать визуальный облик городов и поселков по-настоящему привлекательным. Результатом стало то, что 42 процента жителей регионов Арктической зоны России намереваются уехать с Севера, называя в качестве одной из ключевых причин неудовлетворенность качеством городской среды. Об этом заявили эксперты на конференции, организованной Агентством стратегических инициатив (АСИ) на международном форуме в Санкт-Петербурге "Арктика: настоящее и будущее" в декабре 2021 года.

Объемистая книга (417 страниц) представляет собой сборник стандартов и правил, в которых говорится о том, как нужно оформлять и благоустраивать пространство городов и поселков за полярным кругом. Для жилых домов в высоких широтах дизайн-код предусматривает форточки для микропроветривания, размещаемые на окнах приставные короба, в которых зимой можно хранить продукты, приставные входные тамбуры, крытые галереи. Отдельное внимание уделено вопросам освещения и цвета зданий с учетом природного облика и климата Севера. Особого внимания требует планировка территории северных городов, которая должна максимально облегчать уборку снега после сильных метелей и снегопадов.

Отдельное внимание уделено вопросам освещения и цвета зданий с учетом природного облика и климата

Дизайн-код содержит структурированную дорожную карту действий для муниципальных властей. Методика внедрения описывает механизмы, позволяющие вовлекать жителей и представителей бизнеса в процесс преобразования городской среды, здесь же можно найти пошаговые рекомендации для предпринимателей.

- Дизайн код не содержит обязательных требований, - отметила Зоя Желнина, заведующая кафедрой сервиса и туризма Мурманского арктического государственного университета. - Это "методичка", результат работы творческих коллективов, которые стремятся что-то предложить. Чтобы он стал документом, необходимо, чтобы муниципальные власти его рассмотрели и на основе этого приняли постановление: при строительстве в данном городе руководствоваться данным дизайн-кодом и согласовывать эти решения с населением в рамках такой-то процедуры.

По мнению эксперта, вряд ли можно ожидать, что муниципалитеты станут охотно принимать такие постановления. Требования дизайн-кода необходимо кому-то выполнять. Например, необходимо будет проанализировать, не портят ли рекламные вывески внешнего облика города. Затем начинать долгую и не слишком приятную работу с предпринимательским сообществом. Кроме того, это потребует немалых денег. Затраты на благоустройство арктических городов согласно новому дизайн-коду могут составлять миллионы, а то и десятки миллионов рублей.

- Допустим, все это сделано, выделены определенные средства. Но как долго продержатся эти арктически благоустроительные новшества? Должен быть механизм строительного контроля и санкций за некачественное выполнение работ, а это длинная история, - добавляет Зоя Желнина. - И тем не менее очень хорошо, что этим вопросом стали заниматься. Здесь огромную роль играет политическая воля. Когда она выражена вполне ясно и определенно, дело начинает двигаться вперед. И очень важно не заниматься кампанейщиной, а вести постепенную и плановую работу, разъясняя населению необходимость благоустройства, вовлекая его в этот процесс. И тогда изменение облика северных городов жители обязательно оценят по достоинству.

Создание дизайн-кода велось в рамках работы над "Арктическим стандартом" - главным руководством по благоустройству территории и строительству в городах Крайнего Севера, работа над которым стартовала в конце 2020 года. Стандарт включает в себя еще один подпроект - базу данных по лучшим практикам развития и благоустройства арктической среды. Она будет представлять собой онлайн-платформу, предлагающую актуальные наработки в сфере "арктического" благоустройства.

Прямая речь

Виктория Богинская, архитектор, сооснователь проектно-исследовательской команды "Арктикаметрия":

- Транспортный коллапс и огромные сугробы перед подъездами - зачастую проблема неправильного планирования. Если строить проезды и прокладывать пешеходные дорожки так, чтобы снег можно было убирать не только вручную, но и механически, то проблем не возникнет. В местах уборки снега растения лучше располагать группами: одиночные деревья мешают технике. Кроме того, в отличие от одиночной высотной застройки, здания с террасами и стилобатами (общими цоколями, которые соединяют сразу несколько зданий) разбивают ветровые потоки и снижают их скорость. Точно так же работают волнообразные архитектурные детали.