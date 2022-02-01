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01.02.2022 19:30
Рубрика: Экономика

Сети ЖКХ починят за счет Фонда национального благосостояния

Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8670)
На ремонт котельных и замену теплосетей пустят средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Одними из первых, кто должен почувствовать улучшения, станут жители Мурманской и Нижегородской областей и Якутии.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Правительство одобрило финансирование строительства и реконструкции коммунального хозяйства за счет средств ФНБ. Но подготовка к их использованию началась еще в прошлом году - правкомиссия по региональному развитию рассматривала предварительные заявки регионов. Так, 386,6 млн рублей пустят на модернизацию котельной в Оленегорске. Предполагается, что износ коммунальной инфраструктуры здесь снизится на 55%, а затраты на ремонт сетей - на 25%. Кроме того, снизятся энергозатраты, будет минимизировано воздействие на окружающую среду, а 14,4 млн рублей поступят в бюджет в качестве налогов. В Якутии 273,3 млн рублей из ФНБ пустят на модернизацию теплосетей и строительство котельных в селах. Мощность котельных вырастет в полтора раза, к ним можно будет подключить 254 индивидуальных жилых дома и три социальных объекта.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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В ближайшие годы на модернизацию ЖКХ будет направлено до 150 млрд рублей из ФНБ. Средства в виде долгосрочных займов под 3% годовых на 25 лет будет предоставлять Фонд содействия реформированию ЖКХ. Как пояснили в фонде, средства пойдут на проекты в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения, включая ливневую канализацию. В нынешнем году предполагается распределить не менее 105 млрд руб. Фонд уже одобрил предварительные заявки на финансирование 22 проектов на 41,6 млрд рублей, в том числе размер предполагаемых займов - около 33 млрд рублей (предполагается софинансирование). Больше всего заявок поступило из Татарстана (4), Мурманской области (3), по 2 заявки представили Белгородская, Нижегородская, Сахалинская, Томская области и Якутия, по одной - Калужская, Челябинская области, Приморье, Северная Осетия и Чечня.

В Чечне, Нижегородской и Томской областях планируется, к примеру, провести модернизацию систем теплоснабжения. В Белгородской и Челябинской - очистных сооружений, в Татарстане построить водовод с насосной станцией.

Финансирование ЖКХ долгие годы шло по остаточному принципу, отмечает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. В федеральном бюджете доля расходов на коммунальную инфраструктуру составляет меньше 2%, или 322 млрд рублей. "Учитывая, что почти 80% предприятий дотируются из региональных и муниципальных бюджетов, в систему ЖКХ вливается ежегодно 1,3 трлн рублей. Вместе с тем накопленный износ сетей не уменьшается, он составляет 60-70%, что говорит либо о том, что средства расходуются неэффективно, либо о том, что их недостаточно для того, чтобы качественно улучшить городское хозяйство", - отмечает эксперт.

Долгие годы ЖКХ финансировалось по остаточному принципу

В последнее время ситуация меняется в лучшую сторону: появилось так называемое "инфраструктурное меню" - это 150 млрд займов из ФНБ, выпуск инфраструктурных облигаций на 300 млрд и бюджетные кредиты регионам на 500 млрд рублей. То есть в целом правительство заложило на ближайшие годы почти триллион рублей на обновление городской инфраструктуры.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Дальний Восток СЗФО Мурманская область ПФО Нижегородская область ДФО Якутия

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