В Калининграде отменили QR-коды для посещения кафе и торговых центров

С 1 февраля в Калининградской области сняты ограничения по предъявлению QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против коронавируса или перенесенное заболевание, в торговых центрах и на объектах общепита.

Соответствующее постановление подписал губернатор Антон Алиханов. Требование предоставить QR-код сохраняется до 1 марта при посещении музеев, концертных площадок, при участии в массовых мероприятиях и заселении в общежития, отели и другие места массового проживания.

С 1 февраля разрешено увеличить до 70 процентов заполнение сидячих мест в театрах, филармониях, концертных залах при условии соблюдения социальной дистанции. Ранее ограничения допускали заполнение только половины мест в залах.

- Мы приняли это решение, исходя из высокого уровня коллективного иммунитета - 75,4 процента жителей нашей области, - подчеркнул заместитель председателя регионального правительства Илья Баринов. - На сегодня полностью привиты более 580 тысяч калининградцев, активно идет ревакцинация. Кроме того, 31 января стартовала вакцинация наших школьников и студентов в возрасте от 11 до 17 лет.