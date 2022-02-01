В Калининграде отменили QR-коды для посещения кафе и торговых центров

Новости

СК проверяет еще три смерти после приема бария в медцентре Петербурга 11:03
Латвия направит на Украину военных инструкторов 10:48
Польша передаст Украине снаряды для ПВО 10:35
"Орион" со спутниковой связью совершит первый полет в феврале-марте 10:29
Глава МИД Венгрии опубликовал фотографию с пробежки в Москве 10:20
Шатов подписал контракт с "Уралом" 10:19
Осужденные за сбор жуков россияне возвращаются из Шри-Ланки 10:02
Экологи требуют от ЕС запретить Польше строить стену на границе с Беларусью 10:02
Материнский капитал и социальные пособия в России выросли на 8,4% 09:57
Российские фигуристы прибыли в Пекин для участия в ОИ 09:51
КНДР ослабила антикоронавирусные меры для находящихся в стране иностранцев 09:46
СберИндекс отметил рост доступности жилья в России за пять лет 09:45
Елизавета Боярская заболела коронавирусом 09:42
Сергунина: Технопарки проведут интерактивные программы для московских школьников 09:41
Спикер парламента Армении подписал заявление об отставке президента 09:40
Финляндия отменяет все коронавирусные ограничения 09:39
Росстат назвал самые дорогие и дешевые для жизни города страны 09:27
Токаев назначил нового главу своей администрации 09:16
Московский сервис теперь поможет рентгенологам РФ в исследовании маммограмм 09:13
США вывозят семьи дипломатов из Беларуси 09:02
Семейную ипотеку выплачивают в пять раз быстрее срока 09:00
В Подмосковье ликвидировали нарколабораторию 08:51
В Минфине ждут падения объемов выдачи ипотеки на четверть в течение года 08:43
Волонтеры сообщили о смерти пропавшей под Новгородом девочки 08:38
Хирург предостерег от опасной привычки больных диабетом и атеросклерозом 08:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
01.02.2022 10:58
Рубрика: Власть

В Калининграде отменили QR-коды для посещения кафе и торговых центров

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

С 1 февраля в Калининградской области сняты ограничения по предъявлению QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против коронавируса или перенесенное заболевание, в торговых центрах и на объектах общепита.

В Самарской области стартовала вакцинация подростков от COVID-19

Соответствующее постановление подписал губернатор Антон Алиханов. Требование предоставить QR-код сохраняется до 1 марта при посещении музеев, концертных площадок, при участии в массовых мероприятиях и заселении в общежития, отели и другие места массового проживания.

С 1 февраля разрешено увеличить до 70 процентов заполнение сидячих мест в театрах, филармониях, концертных залах при условии соблюдения социальной дистанции. Ранее ограничения допускали заполнение только половины мест в залах.

- Мы приняли это решение, исходя из высокого уровня коллективного иммунитета - 75,4 процента жителей нашей области, - подчеркнул заместитель председателя регионального правительства Илья Баринов. - На сегодня полностью привиты более 580 тысяч калининградцев, активно идет ревакцинация. Кроме того, 31 января стартовала вакцинация наших школьников и студентов в возрасте от 11 до 17 лет.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Посольство РФ: Россия не собирается пятиться назад из-за угрозы санкций США
Пушков рассказал о целях анонсированных Западом санкций против России
Инфекционист Тимаков объяснил отрицательные ПЦР-тесты при "омикроне"
Волонтеры сообщили о смерти пропавшей под Новгородом девочки
Гинцбург рассказал, как будут прививать от COVID-19 детей младше 5 лет
Медведев: Украина превратилась в игрушку в руках США и НАТО
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году