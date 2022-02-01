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01.02.2022 14:46

В Карелии добровольным пожарным предложили платное обучение

Текст: Мария Голубкова (Республика Карелия)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 21(8669)
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелии нашло нетривиальный способ пополнить бюджет. Чиновники предложили членам добровольной пожарной дружины, которые минувшим летом помогали спасать леса от огня, пройти платное обучение. Деньги, конечно, небольшие - всего по тысяче рублей "с носа". Ну так и курс не слишком обширный.

О том, что за учебу волонтеров в ведомстве хотят брать деньги, рассказала через социальные сети директор АНО "Наследие Калевы" Юлия Андреева. Вместе с единомышленниками она организовала добровольную дружину лесных пожарных КПД ("Карельская пожарная дружина"), члены которой прошлым летом вместе с лесоохраной защищали от огня отдаленные районы Северной Карелии. Тогда же стало понятно, что волонтерам необходим не только энтузиазм, но и определенные знания по организации процесса.

Фото: Денис Бушковский/ТАСС
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- С августа 2021 года прошу сотрудников минприроды обучить волонтеров, тушивших лесные пожары в Карелии, по программе "добровольный лесной пожарный". Звонила и писала разным чиновникам, - рассказала Андреева. - Пришел январь. Предложили записаться на обучение по теме: "Тактика и тушение лесных пожаров с практической подготовкой". Курс - восемь часов. Каждый волонтер провел на тушении больше времени, чем предполагает это обучение.

Фермеры Валентина Карбелайнен и Владимир Пячин помогали сотрудникам лесоохраны бороться с огнем у берегов Нелгомозера, это почти 100 километров от Петрозаводска. Привезли лопаты, которые закупала Юлия на свои деньги и на пожертвования горожан. Сначала расчищали с помощью пил ручей, чтобы огонь не перешел по деревьям, потом к местам открытого горения носили воду - пешком, с канистрами в рюкзаках. Уехали поздно вечером, и то только потому, что животных на ферме одних надолго не оставишь.

Мы не можем с ними работать. Мы - решаем задачу в течение нескольких часов, они - собирают совещание

- Большие силы были стянуты к Мурманскому шоссе, а в Кондопожском, Пряжинском районах, в Кудоме все держалось на волонтерах, - рассказывает Владимир. - Площадь пожара была огромная. Десятки гектаров, много очагов - перекидывало ветром. Кошмар, что творилось, а мы попали в самое пекло.

По словам супругов-волонтеров, справиться помогла только взаимовыручка. Кто прибывал без машины - подвозили. Кто не мог приехать - собирал деньги или распространял информацию. Кто-то готовил еду в лагере. Кто-то сражался с огнем. Потом менялись.

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- Лесоохраны было всего пять человек, молодые ребята - и на огромную площадь, - вспоминает Валентина, - они потом очень благодарили нас за помощь.

Таких выездов в течение лета было очень много. Волонтеры осознали, что им не хватает слаженности действий, объединились в КПД и стали искать возможности для постоянной деятельности. Местные власти помогать добровольным пожарным отказались - не впрямую, но достаточно ясно.

- После окончания сезона нам понадобилось помещение, чтобы хранить оборудование и проводить тренировки, - рассказывает Юлия Андреева. - Мы обратились в администрацию Петрозаводска и министерство, ждали два месяца. Сначала нам предложили составить список того, что планируем размещать. Потом оказалось, что у минприроды подходящих площадей нет, а администрация города предложила нам участвовать в аукционе, где стартовая цена на госимущество была выше коммерческого найма. Еще одно не подошло по техническим характеристикам - на случай ЧС нужен круглосуточный доступ.

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Сейчас КПД снимает помещение за свой счет, там разместились склад и штаб-квартира дружины, проходят тренировки, а еще ребята хотят открыть музей волонтерства.

- Ребята 20-25 лет часто говорят нам, что для них волонтер - это тот, кто обслуживает спортивные мероприятия, - говорит Юлия Андреева. - Поэтому наша задача - подчеркнуть, что доброволец - это человек, который сохраняет и созидает, а не обслуживает чьи-либо интересы.

Справедливости ради отметим, что власти пытались наладить диалог с дружиной. Например, в министерстве предлагали волонтерам зарегистрироваться как физические лица и пройти обучение бесплатно. Но им-то надо всем вместе, командное обучение, чтобы коллектив работал слаженно! Кроме того, предлагали присоединиться представители различных окологосударственных организаций.

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- Мы не можем с ними работать. Мы мобильные и оперативные, мы решаем задачу в течение часа или нескольких часов - а они собирают совещание. Поэтому мы отказались, - говорят волонтеры. - Но проблема еще и в том, что они не знают, как работать с такой аудиторией, как мы, - со взрослыми самостоятельными людьми. Со школьниками или пенсионерами удобнее, там есть определенные рычаги управления. А вот нас, у которых есть собственные ресурсы и собственное мнение, проще игнорировать.

Конечно, совсем без поддержки добровольные пожарные не остались. В октябре ребята прошли обучение на семинаре от руководителей российского "Гринпис" - 19 часов. К слову, представители этого ведомства приехали в Петрозаводск и работали с командой бесплатно, не взяв ни копейки ни за обучение, ни за расходы на свой приезд и оставив кучу дидактического материала. В декабре состоялись практические занятия с сотрудниками МЧС, тоже бесплатно. А на сайте минприроды Карелии волонтеры упоминаются только в контексте уборки стихийных свалок или посадки леса. "Мы понимаем, что впереди у нас большая работа, чтобы возродить сгоревший лес. На это уйдет не один год. Восстанавливать зеленое золото Карелии будем совместно с арендаторами, волонтерами", - отметил вице-премьер правительства Карелии Андрей Карпилович в конце прошлого года. Конечно, можно надеяться, что таких лесных пожаров, как летом 2021 года, в ближайшее время не будет. Но лучше быть готовым к любым чрезвычайным ситуациям.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

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