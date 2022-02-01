В Печенгском округе Заполярья развивается сфера гостеприимства

Печенгский округ Мурманской области стал одним из лидеров по количеству резидентов Арктической зоны РФ. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ольга Кузнецова на публичном совещании в поселке Никель, на котором представители компании "Норникель", Кольской ГМК, АНО "Центр социальных проектов Печенгского района "Вторая школа" и местные предприниматели подвели первые итоги реализации Программы социально-экономического развития Печенгского округа в 2021 году. Регистрацию завершили уже 18 резидентов из округа, и это можно назвать серьезным результатом даже по сравнению с крупными городами Заполярья. Девять компаний-резидентов являются участниками программы развития Печенгского округа, которые продолжают воплощать в жизнь свои проекты.

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- Два резидента реализуют проекты в сфере придорожного сервиса, один из них занимается строительством большого комплекса "Атлас", в состав которого войдут две автозаправки - обычная и электрическая, а также кафе с арктической кухней, - рассказала Ольга Кузнецова. - Инициатор этого проекта является резидентом АЗ РФ, он уже получил наш грант и льготный заем от "Норникеля". Этот опыт мы намерены тиражировать по всей Мурманской области. Также реализуются проекты по строительству гостинично-коттеджных комплексов. Речь идет о развитии баз отдыха "Гольфстрим", "Северная усадьба рыбака" и еще нескольких. В 2022 году в Печенгском округе продолжится создание Тропы здоровья, откроются пекарня, ферма по выращиванию форели. Эти проекты создают рабочие места и повышают качество жизни для населения округа.

Одно из масштабных мероприятий программы развития Печенгского округа - конкурс беспроцентных займов для реализации бизнес-проектов на территории муниципалитета. Участвовать в нем могут только те проекты, которые подразумевают создание рабочих мест для жителей округа. Победителями конкурса стали авторы 11 бизнес-инициатив, из которых многие уже воплощаются в жизнь. Несмотря на ограничительные меры, подорожание стройматериалов, сложности с выделением земель на территориях, не принадлежащих муниципалитету, действует эффективная связь между компанией "Норникель", муниципалитетом и бизнес-сообществом. По словам директора департамента социальной политики "Норникеля" Игоря Сухотина, хорошим инструментом программы зарекомендовал себя центр "Вторая школа", являющийся координатором реализации проектов на территории Печенгского округа.

Руководитель "Второй школы" Андрей Фоменко подчеркнул, что история муниципалитета делает крутой поворот от развития металлургии к экономике сервиса и новым, более локальным производствам. Среди проектов, участвующих в программе, есть и долгосрочные, требующие для своей реализации нескольких лет. Поэтому так важна возможность сторон договариваться, работать в режиме диалога, находить общие точки соприкосновения. Это позволит создать в округе предприятия, продукция которых будет востребована не только в Мурманской области, но и в других регионах России.

Первый опыт

О своем опыте участия в программе рассказал Виталий Матвеенко, руководитель компании "Умная среда", которая занимается производством материалов и малых архитектурных форм (лавок, урн, оград, кашпо) из полимер-песчаного композита на основе вторичного сырья. В 2020 году этот проект стал победителем конкурса беспроцентных займов компании "Норникель" и вошел в число резидентов Арктической зоны.

Стоимость программы развития Печенгского округа составляет 10 миллиардов рублей. Такие деньги в развитие муниципалитета еще не вкладывались

- В 2021 году благодаря поддержке администрации округа, областного правительства и центра "Вторая школа" нам удалось поставить оборудование, запустить и отладить его. Сегодня мы полностью готовы к производству продукции, - рассказал Виталий Матвеенко. - Безусловно, приходится решать ряд проблем. Наша продукция является инновационной для рынка малых архитектурных форм, для потребителей более привычны другие материалы - в основном дерево и металл. В процессе участия в торгах мы сталкиваемся с тем, что технические задания подготовлены именно под эти материалы, которые более дешевы, и нам сложно конкурировать с ними по цене.

Тем не менее этот рынок в регионе становится все шире. Во многих городах Мурманской области реализуются масштабные программы благоустройства, объем средств на реализацию которых весьма серьезен, отметила Ольга Кузнецова. В феврале и марте, когда формируются технические задания, областные власти намерены дополнительно проинформировать муниципалитеты и компании-подрядчики о продукции, предлагаемой компанией "Умная среда". Отдельную презентацию этой продукции планируется провести для организаций Печенгского округа.

Участники совещания в Никеле подвели первые итоги программы развития Печенгского округа. Фото: Дмитрий Иванников

- Осенью мы сотрудничали с "Умной средой" в рамках благотворительной и волонтерской деятельности, закупали у этой компании лавочки. Они оказались очень качественными, поставки были выполнены точно в срок, - добавила Марина Ахметова, заместитель главы Печенгского округа по экономике и финансам. - Считаю, что использовать эту продукцию очень важно, поскольку она произведена из вторсырья. А значит, мы не только приобретаем качественную и долговечную продукцию, но и уменьшаем количество отходов, загрязняющих природу.

Рыбное место

Еще один участник программы развития Печенгского округа - компания "ФишФарм" со своим проектом форелевого хозяйства. В сентябре 2021 года компания выиграла аукцион для использования участка на озере Алла-Аккаярви для рыборазведения сроком на 25 лет. В декабре 2021 года "ФишФарм" получила статус резидента Арктической зоны РФ. Компания уже выполнила комплекс работ по замерам глубин на выделенном участке и закупила посадочный материал. Начало монтажных работ запланировано на февраль-март 2022 года, а зарыбление - уже на июнь 2022 года. Сейчас компания занимается подготовкой документации и согласованием проекта. Помимо этого, "ФишФарм" намерена создать в Печенгском округе лесопитомник и выращивать саженцы с закрытой корневой системой, потребность в которых в Мурманской области возрастает с каждым годом.

По словам представителя предприятия Дмитрия Рогозина, администрация округа и "Вторая школа" оперативно реагируют на возникающие вопросы, помогают с оформлением документации. Вследствие всем известных экономических проблем сметная стоимость проекта выросла, но его реализация продолжается и имеет хорошие шансы на успех.

- В программу развития, которая рассчитана до 2025 года, входят 50 мероприятий. Наша основная задача - реализовать их все, - отметил глава Печенгского округа Андрей Кузнецов. - Программа уникальна тем, что она затрагивает практически все сферы экономики - предпринимательство, здравоохранение, образование. И стоимость программы - 10 миллиардов рублей - это огромные деньги. За всю историю существования Печенгского района, сейчас округа, такое внимание и такие средства в эту территорию не вкладывались. В 2021 году уже выполнена часть мероприятий программы: в Раякоски появился амбулаторный пункт, в Никеле снесено несколько аварийных домов, выполнен капитальный ремонт части жилфонда в военных городках. Мы на собственном опыте убедились в эффективности совместной работы "Норникеля", правительства Мурманской области и администрации Печенгского округа. Продолжение этой работы - залог успеха. Проводить подобные встречи мы будем каждый месяц.

Прямая речь

Ольга Кузнецова, вице-губернатор Мурманской области:

- Даже сейчас, во время пандемии, серьезных ограничительных мер и многих экономических трудностей предприниматели смогли приступить к реализации проектов благодаря комбинации государственных мер поддержки в виде грантов правительства Мурманской области, грантов компании "Норникель", поддержки в виде пониженных налоговых ставок и преференциальному режиму резидента Арктической зоны. На социальные объекты округа, на ремонт жилья, проекты благоустройства, создание новых предприятий малого бизнеса было направлено около 800 миллионов рублей. Задача программы - создание новой альтернативной экономики округа.

Прямая речь

Игорь Сухотин, директор департамента социальной политики "Норникеля":

- Данный подход компании к сохранению и развитию городов в новых форматах и направлениях на сегодня является одним из лучших в России. Мы активно участвовали в создании программы развития округа и намерены так же активно участвовать в ее реализации. Безусловно, в ходе этой работы возникают сложности, они касаются и развития туризма, и приграничного сотрудничества. Нам хотелось бы, чтобы реализация включенных в программу инвестиционных проектов шла быстрее. Но необходимо учитывать, что программе нет и года. Кроме того, мы живем в условиях пандемии. Эти факторы неизбежно накладывают отпечаток на деятельность всех, особенно бизнеса. Мы стараемся адекватно и объективно отвечать на возникающие вызовы.