В Петербурге младенца нашли мертвым после кормления коровьим молоком

В Петербурге Следственный комитет проводит проверку по факту смерти трехмесячного ребенка, сообщили "РГ" в ведомстве.

Со слов матери, она покормила ребенка коровьим молоком из бутылки, легла спать, а когда проснулась, увидела, что младенец мертв.

Сейчас эта версия проверяется. Причину смерти ребенка установит экспертиза, пока у следователей нет оснований полагать, что молоко сыграло ключевую роль в случившемся. Семья сложная, ведущая асоциальный образ жизни.

Сам ребенок в свои три месяца весил всего два килограмма, на первый взгляд, у него имелись признаки истощения. Но имелось ли оно на самом деле, также сможет ответить только экспертиза.