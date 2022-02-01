В Петербурге мужчина упал на крышу движущегося лифта

В одном из многоэтажных домов на Архивной улице Санкт-Петербурга молодой человек провалился в шахту работающего лифта и упал на крышу кабины, которая в тот момент находилась в движении.

Как сообщает KP.Ru, это произошло сегодня, 1 февраля. Почему 24-летний парень упал в шахту, неизвестно. Судя по всему, кабина лифта, остановившая падение, спасла юноше жизнь. Кстати, внутри находилась женщина.

Из шахты мужчина сумел выбраться самостоятельно, но затем ему понадобилась помощь медиков. По предварительным данным, у пострадавшего сломана нога. Сейчас он находится в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Сотрудники полиции проводят проверку.