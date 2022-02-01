В Петербурге сотрудники ГИБДД избили девушку-оперативника

В Петербурге в отделе полиции Василеостровского района начата служебная проверка, выясняются обстоятельства конфликта, в ходе которого была избита девушка-оперативник, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, 24-летняя девушка попала в больницу после конфликта с двумя сотрудниками ГИБДД. Инцидент произошел в дежурной части.

Пока известно, что у одного из коллег возникли претензии к наличию табельного оружия у сотрудницы. Начался спор, он перешел в потасовку, в ходе которой один из мужчин повалил девушку на пол и схватил ее за плечо.

Сейчас девушка госпитализирована. В Главке обещают по факту инцидента дать всестороннюю оценку действиям всех участников конфликта.