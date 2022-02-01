В Поморье бизнесмен пойдет под суд за взятку экс-мэру Котласа

В Архангельской области директор строительной компании построил дом экс-главе Котласа за помощь в получении контракта. Коммерсант предстанет перед судом по обвинению в даче взятки.

Как сообщает СК региона, предварительное следствие по обвинению бизнесмена в даче взятки должностному лицу лично и в крупном размере завершено.

- Следствием установлено, что генеральный директор коммерческой организации передал главе МО "Котлас" взятку в виде услуг имущественного характера по возведению ему жилого дома и выполнению других строительно-монтажных работ на земельном участке последнего, а также выступил посредником в передаче взятки должностному лицу за оказание содействия заинтересованному лицу в увеличении цены муниципального контракта, - рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области. Наложен арест на имущество обвиняемого, при допросе он признал свою вину.

Сообщается также, что следствием собрана достаточная доказательственная база для передачи уголовного дела с обвинительным заключением в суд. Тем временем РУ ФСБ обнародовало видео задержания коммерсанта.