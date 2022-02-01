В Поморье бизнесмен пойдет под суд за взятку экс-мэру Котласа

Новости

Песков не подтвердил планов телефонного разговора Путина и Джонсона 1 февраля 13:10
Песков: Россия пока не передавала США свою реакцию на ответ по гарантиям безопасности 13:06
Песков: В Кремле обратят внимание на рост цен на ПЦР-тесты и лекарства 13:06
В Москве таксист оплевал пассажирку из-за плохого запаха 13:04
В Москве похоронили Леонида Куравлева 13:04
Обязательная вакцинация в Австрии стартует 8 февраля 13:04
ВМФ на учениях отрабатывает защиту национальных интересов РФ в Мировом океане 13:03
Украина приступила к реверсу газа из Венгрии 13:01
МЧС опровергло фейк об эвакуации жителей Ханты-Мансийска 12:55
Глава "Молдовагаза" сообщил о снижении закупочной цены у "Газпрома" 12:53
Численность амурских тигров выросла до 600 особей 12:38
Россия перебросила войска на 10 тысяч километров на учениях с Беларусью 12:32
В Ленинградской области для школьников ввели внеплановые каникулы 12:23
Умер соратник Брюса Ли и Чака Норриса, актер Роберт Уолл 12:22
Депутат предложил ввести штрафы за отсутствие геномной регистрации у мигрантов 12:10
Территории возле семи станций МЦД-4 благоустроят в Москве в 2022 году 12:05
Вышел первый трейлер фильма "Воланд" по "Мастеру и Маргарите" 12:02
Посол РФ в Болгарии: Для России неприемлема сама мысль о войне с Украиной 12:01
Сенаторы предложат ввести госзадание в семеноводстве 11:58
Aerosmith отменили европейский тур с концертом в России 11:51
ФАС рассказала, как новый порядок расчета цен на электроэнергию скажется на ценах 11:50
В украинской армии создадут 20 новых бригад 11:48
Умер актер из "Властелина колец" Пит Смит 11:46
"Газпром" в два раза нарастил транзит газа через Украину в Европу 11:43
ДНР может обратиться к России за военной помощью 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
01.02.2022 12:53
Рубрика: Происшествия

В Поморье бизнесмен пойдет под суд за взятку экс-мэру Котласа

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)

В Архангельской области директор строительной компании построил дом экс-главе Котласа за помощь в получении контракта. Коммерсант предстанет перед судом по обвинению в даче взятки.

Сотрудницу красноярского космического бюро поймали на миллионных взятках

Как сообщает СК региона, предварительное следствие по обвинению бизнесмена в даче взятки должностному лицу лично и в крупном размере завершено.

- Следствием установлено, что генеральный директор коммерческой организации передал главе МО "Котлас" взятку в виде услуг имущественного характера по возведению ему жилого дома и выполнению других строительно-монтажных работ на земельном участке последнего, а также выступил посредником в передаче взятки должностному лицу за оказание содействия заинтересованному лицу в увеличении цены муниципального контракта, - рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области. Наложен арест на имущество обвиняемого, при допросе он признал свою вину.

Сообщается также, что следствием собрана достаточная доказательственная база для передачи уголовного дела с обвинительным заключением в суд. Тем временем РУ ФСБ обнародовало видео задержания коммерсанта.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Лавров и Блинкен обсудят реакцию Москвы на ответ США по гарантиям безопасности
Россия перебросила войска на 10 тысяч километров на учениях с Беларусью
Посольство РФ: Россия не собирается пятиться назад из-за угрозы санкций США
ФАС рассказала, как новый порядок расчета цен на электроэнергию скажется на ценах
В Ленинградской области для школьников ввели внеплановые каникулы
ВС РФ объяснил, когда начальник, не выдавший трудовую книжку, не виновен
Госдума ужесточает наказание за повторные побои