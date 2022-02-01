Поморье и Вологодчина вошли в число регионов с самыми старыми лифтами

Архангельская и Вологодская области вошли в первую десятку регионов России, которым требуется уделить особое внимание замене лифтов. В обеих областях 34 процента лифтового оборудования сегодня старше 25 лет. Эксперты Национального лифтового союза представили эти данные на брифинге, прошедшем в правительстве Архангельска: встреча была посвящена теме капитального ремонта домов. По данным союза, если в Вологодской области доля лифтов старше 25 лет через три года может увеличиться до 38 процентов, то в Архангельской - до 46.

Дело в том, что "подъемная машина" не может служить более 25 лет: согласно регламенту таможенного союза "Безопасность лифтов", через четверть века лифтовое оборудование необходимо либо реконструировать и привести к требованиям законодательства, либо полностью заменить. В России это необходимо сделать до 15 февраля 2025 года.

По данным экспертов, в Архангельской области к 2025 году потребуется заменить почти половину всех лифтов, так как количество устаревшего оборудования увеличивается с каждым годом. Сегодня в регионе в многоквартирных жилых домах действуют примерно две с половиной тысячи лифтов: 1200 попали в "общий котел" капремонта, все остальные - на специальные счета, открытые для многоквартирных домов собственниками квартир. Напомним, что владельцем спецсчета может быть товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, управляющая компания либо региональный оператор.

Вместе с тем в Поморье, как и во всей стране, сложился дисбаланс между двумя способами капремонта. Лифты, которые вошли в региональную программу капремонта, в большинстве своем заменены: по информации правительства региона, "пенсионеров" осталось не более 20 (хотя в ближайшее время список устаревших лифтов могут пополнить еще около ста). А вот оборудование, замена которого должна проводиться на средства спецсчетов (то есть за счет собственников жилья), практически не обновляется.

- Ситуация очень тяжелая, из полутора тысяч лифтов на спецсчетах с 2017 года заменены всего восемь. 935 лифтов до февраля 2025 года Ростехнадзор может остановить в официальном порядке. В основном они находятся в Архангельске, Новодвинске и Северодвинске. Это очень большая нагрузка, - отметила на брифинге заместитель министра ТЭК и ЖКХ региона Елена Лебедева

Беда в том, что жители домов не считают замену своего лифта приоритетной задачей: "Лучше направить деньги на ремонт кровли - кровля-то течет у нас. Отремонтировать фасад и фундамент, а лифт - в последнюю очередь", - рассуждают собственники домов. И принимают решение в пользу чего угодно, но только не своих скрипучих и лязгающих на каждом этаже "подъемных машин".

Количество лифтов-"пенсионеров" увеличивается с каждым годом

Отметим, что замена одного лифта стоит в регионе чуть менее трех миллионов рублей, на многих спецсчетах таких денег попросту нет или катастрофически не хватает. При этом бывают ситуации, когда люди "жонглируют" правилами проведения капитального ремонта: к примеру, сознательно голосуют за ремонт крыши, приводят ее в порядок, после чего собрание собственников принимает решение перевести дом "в общий котел". Жильцы отлично понимают, что региональный фонд капремонта обязан будет рано или поздно заменить не "уместившийся" в бюджет специального счета лифт...

По словам представителя ассоциации "Российское лифтовое оборудование" Андрея Сергеева, замена лифтов "на спецсчетах" - одинаково острая проблема для всей страны. Поэтому важно увязать интересы собственников и представителей бизнеса. То есть создать правила игры, по которым можно отремонтировать лифт быстро и с рассрочкой платежей. По словам эксперта, эти правила заложены в схему ускоренной замены оборудования:

- Заказчик оплачивает аванс до 30 процентов, а по факту исполнения работ оплачивает до 50 процентов стоимости полного комплекса работ. На оставшиеся проценты он получает беспроцентную рассрочку на срок до пяти лет. В Москве таким образом удалось заменить до 400 лифтов, - отметил Сергеев.

Но даже при таком порядке минимальный взнос на капремонт не позволяет сегодня собственникам Архангельской области провести необходимые работы. Получается, что без поддержки бюджета все равно не обойтись. Ситуацию усложняет взрывной рост цен на замену лифтового оборудования - в прошлом году эти работы подорожали почти на 30 процентов.

Именно поэтому впервые из казны региона выделены средства на поддержку спецсчетов - около 60 миллионов рублей будут направлены в Архангельской области для софинансирования замены лифтов. Планируется заменить 100 "подъемных машин" с истекшим сроком службы: то есть сумма средств на один лифт составит 600 тысяч рублей - это почти четверть от необходимого. При этом в правительстве подчеркнули, что девять миллионов рублей на софинансирование должны предусмотреть местные бюджеты.

В итоге у собственников спецсчетов остается два способа заменить скрипучий лифт: либо оформить заявку на поддержку, либо перейти в "общий котел":

- Для того чтобы дом был включен в региональную программу капремонта, достаточно провести собрание собственников и принять решение, - отметили в министерства ТЭК и ЖКХ области.

Первый опыт рассрочки на замену лифтового оборудования в Поморье уже получен: подобным образом в Архангельске лифты обновили в двух домах, находящихся на спецсчетах. Кстати, заявочная кампания на участие в этой программе стартует в феврале и продлится до конца марта. Правда, как пояснили в правительстве, если с учетом поддержки бюджета средств на спецсчете все равно не хватает, должно быть решение о дополнительных взносах собственников.

Тем временем в ассоциации "Российское лифтовое оборудование" отметили, что спрогнозировать рост цен в отрасли очень сложно:

- Поэтому владельцы спецсчетов должны вливаться в эту программу как можно скорее, - считают эксперты.