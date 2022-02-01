В регионах СЗФО будут развивать рынок ипотечного кредитования

На Северо-Западе, как и в целом по России, стали выдавать больше ипотечных кредитов. За одиннадцать месяцев 2021 года их общая сумма в СЗФО составила 610 миллиардов рублей, что на 24 процента превышает такой же показатель предыдущего года. Во многом этот рынок "разогрели" государственные программы льготной и семейной ипотеки. Но львиная доля всех видов жилищных кредитов в федеральном округе выдается в Петербурге и Ленинградской области. При этом доступность жилья остается в числе главных проблем практически для всех северо-западных регионов.

По данным оператора федеральных программ господдержки ДОМ.РФ, всего в 2021 году 184 тысячи семей в СЗФО решили свой квартирный вопрос с помощью ипотеки. Из них 78 тысяч живут в Северной столице, и еще 23 тысячи - в Ленобласти. Третье место заняла Вологодчина, где выдали 15 тысяч ипотечных кредитов.

- Ключевыми драйверами развития этого рынка стали как низкие ставки по рыночным кредитам, так и льготная ипотека, - отмечает заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Юрий Ачкасов. - Кроме того, в середине 2021 года была расширена семейная ипотека, теперь она доступна и для семей с одним ребенком. Такие программы оказались очень важны для поддержки рынка жилищного строительства.

Кстати, этот рынок тоже показал впечатляющий рост. В минувшем году число запусков новых жилых строек в СЗФО увеличилось в полтора раза. Всего в округе начали возводить 587 домов на 122 тысячи квартир. По словам Юрия Ачкасова, сегодня каждый пятый многоквартирный дом в России строится на Северо-Западе. Но округ большой, а новостройки в основном сосредоточены тоже в его столице и на прилегающих к ней территориях. В тройку лидеров - благодаря миграционному приросту - также вошла Калининградская область.

Примечательно, что эти же регионы лидируют и по участию населения в федеральных программах господдержки в жилищной сфере. Это льготная, семейная и сельская ипотека, а также выплаты на погашение жилищных кредитов для многодетных семей.

За все время действия этих программ более 162 тысяч семей в СЗФО с их помощью обзавелись жильем. Но картина и здесь очень неровная. К примеру, если в Калининградской области льготную ипотеку с пониженной ставкой получили более 11 тысяч семей, то в Мурманской - всего 2651. При этом в Заполярье очень не хватает нового жилья. В Ленобласти в льготных ипотечных программах участвуют 54 кредитные организации, а в Карелии и Псковской области - всего по 15.

Сегодня каждый пятый многоквартирный дом в России строится на Северо-Западе

У льготной ипотеки есть и оборотная сторона: сниженные ставки называют в числе причин роста цен на жилье, особенно в крупных городах. Но очевидно, что если у людей не будет денег на его приобретение, то и рынок жилищного строительства не будет развиваться, отмечают эксперты.

- Мы видим, что для отдельных категорий граждан недостаточно существующих мер поддержки, чтобы улучшить свои жилищные условия, - подчеркивает руководитель направления "Методология и развитие" ДОМ.РФ Сергей Овсянкин. - По данным Росстата, около 300 тысяч семей в СЗФО рассчитывают на помощь государства в решении этой проблемы. В регионах федерального округа действует порядка 40 программ поддержки граждан в жилищной сфере. В том числе 14 - ипотечные. Остальные связаны с предоставлением арендного жилья, различных сертификатов на покупку жилплощади и так далее.

Чтобы сделать ипотеку более доступной для тех, кому особенно трудно купить квадратные метры, в России разработали универсальную ипотечную программу специально для регионов. Она совмещает в себе разные уровни поддержки.

- В первую очередь программа финансируется из федерального бюджета, но предусматривает и субсидирование части процентной ставки из региональных бюджетов, - поясняет Сергей Овсянкин. - Кроме того, крупные работодатели и застройщики также могут принять участие в программе и дополнительно снизить ставку для отдельных категорий граждан. Таким образом можно достичь целевой ставки от двух до четырех процентов.

В регионах часто сетовали на то, что в ипотечных программах участвует слишком мало банков и они предлагают далеко не лучшие условия. Поэтому в новой программе единой региональной ипотеки нет особых требований к финансистам.

- Фактически в ней может принять участие любая кредитная организация, которая готова предоставлять ипотеку на установленных условиях. В результате на рынке возникнет конкуренция за клиентов, что также дополнительно снизит ставку, - полагает представитель оператора.

Поскольку программа новая, не со всеми регионами ее успели обсудить. Но оператор уже заключил соглашение с Архангельской областью. В регионе определили категории граждан, которые смогут участвовать в программе, виды жилья для приобретения и другие критерии. Запустить программу там планируется в ближайшее время.

Кроме того, ведутся переговоры с Калининградской, Мурманской Новгородской, Псковской областями и Карелией.

Согласие субъекта - главное условие успешного запуска единой региональной ипотеки, подчеркивают представители ее оператора. "На местах" лучше всех знают, кому и какая поддержка нужна. Кроме того, в казне региона надо еще найти средства на субсидирование процентной ставки по ипотеке для его жителей.

Кстати

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы за 2020 год, в СЗФО больше всего нуждающихся в жилых помещениях состояло на учете в Петербурге - свыше 115 тысяч семей. Далее следуют Поморье (24 тысячи), Вологодчина и Ленобласть - примерно по 13 тысяч. Меньше всего нуждаются в жилье в малонаселенном Ненецком округе - две тысячи семей.

Основные получатели региональных жилищных мер поддержки - молодые и многодетные семьи. В нескольких регионах Северо-Запада отдельно поддерживают работников здравоохранения и образования, а в Ленобласти - еще и молодых ученых.