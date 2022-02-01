В СЗФО увеличили финансирование программы развития села

Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" получила новые векторы роста в регионах Северо-Западного федерального округа. С одной стороны, речь идет об увеличении финансирования мероприятий, направленных на повышение качества жизни на селе. С другой стороны - о запуске региональных проектов, дополняющих федеральную программу.

Масштабная работа по комплексному развитию сельских территорий стартовала в нашей стране в 2020 году. Программа действует до 2025 года. Она решает наиболее актуальные вопросы, которые сейчас волнуют сельчан: обеспечения доступным комфортным жильем, развития рынка труда, создания и развития инфраструктуры.

Калининградская область в рамках госпрограммы реализует проекты по газификации, водоснабжению и благоустройству поселков, строительству и реконструкции дорог. По информации регионального министерства сельского хозяйства, в текущем году на эти цели из консолидированного бюджета направят около одного миллиарда рублей. Это почти на 40 процентов больше, чем в прошлом году, - тогда общий объем финансирования составил 722 миллиона.

В 2022-м продолжится реконструкция системы водоснабжения и водоотведения в Багратионовске и школы в поселке Междуречье Черняховского округа. Запланированы новые проекты: строительство газопроводов в райцентре Мамоново, Дома культуры в Междуречье и детского сада с начальной школой в поселке Коврово Зеленоградского округа. Кроме того, госпрограмма позволит обновить сельские дороги в Полесском, Гвардейском и Черняховском округах.

Что касается итогов прошлого года, в регионе построили 8,5 километра газопроводов, проложили девять километров сетей водоотведения, реконструировали более 10 километров межпоселковых дорог. В семи муниципалитетах реализовали 23 проекта по благоустройству территорий. А 20 семей, работающих в агропромышленном комплексе и социальной сфере, улучшили свои жилищные условия.

В Архангельской области в рамках госпрограммы также строят и ремонтируют объекты социального значения, в том числе школы, детские сады и дома культуры. В прошлом году завершилась реализация 12 подобных проектов.

- Так, в селе Черевково Красноборского района завершен ремонт средней школы и сельского Дома культуры. Общий объем выделенного на эти цели финансирования - более 36 миллионов рублей, - приводит пример министр АПК и торговли Поморья Ирина Бажанова.

Получили финансовую поддержку и местные инициативы по благоустройству сельских территорий. Это обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, тротуаров, аллей, организация освещения и так далее.

- Суммарно профинансировано 23 проекта, что выше изначально установленного плана, который включал в себя 17 проектов, - продолжает Ирина Бажанова.

Регионы утверждают паспорта комплексного развития сельских территорий муниципальных образований, а затем направляют их в федеральный Минсельхоз. В Вологодской области отобрали двенадцать проектов, реализация которых пройдет в 2023-2024 годах, из девяти районов. Их общая стоимость составляет почти три миллиарда рублей. В планах - построить, капитально отремонтировать или провести реконструкцию 15 объектов образования, трех - здравоохранения, пяти культурных и 10 спортивных. Кроме того, в муниципальных образованиях могут появиться новый многофункциональный центр и 20 объектов коммунальной инфраструктуры.

- Программа комплексного развития сельских территорий очень важна для региона, - комментирует ситуацию первый заместитель губернатора, председатель правительства области Антон Кольцов. - Именно поэтому губернатор принял решение запустить аналогичный федеральной программе региональный проект "Градсоветы: комплексное развитие территорий" в 2023 году. Нам нужно развивать потенциал наших деревень и сел, ремонтировать и строить детские сады, школы, центры творчества, дороги и набережные, создавать комфортные условия для тех людей, которые живут, планируют учиться и работать на селе. Комплексные планы должны обсуждаться с населением с привлечением лидеров общественного мнения, депутатского корпуса - с тем, чтобы наметить точки роста и развивать территории.

Прямая речь

Елена Зленко, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию:

- Приоритеты в госпрограмме расставлены очень правильно - будут развиваться жилищное строительство на селе, благоустраиваться территории, будут развиваться инженерная инфраструктура и транспорт.