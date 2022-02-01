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01.02.2022 12:47

В Вологодской области реализуют проект "Чистая вода"

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 21(8669)
После масштабной реконструкции очистных сооружений водозабора чистая вода, соответствующая санитарным нормам, пришла в город Сокол. Работы провели в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Очистные сооружения в Соколе запустили еще в семидесятых годах прошлого столетия. И с тех пор капитально не ремонтировали, не меняли оборудование.

Фото: Николай Гернет / РГ
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Насосы старого образца уже с трудом справлялись с нагрузкой. Чтобы обеспечить жителей города качественной водой, специалистам приходилось настраивать приборы вручную.

Теперь ситуация изменилась. Капитально отремонтировали и реконструировали горизонтальные отстойники, поставили новые трубопроводы и насосы.

Привели в порядок и лабораторию, в которой отслеживают физико-химические показатели воды, ее оснастили современным оборудованием и новыми приборами. Теперь все показатели по марганцу, алюминию, перманганатной окисляемости, железу, мутности и цветности в норме, а результат анализа стал намного точнее.

Очистные сооружения запустили полвека назад и с тех пор капитально не ремонтировали

Из бюджетов всех уровней на модернизацию в Соколе направили 380 миллионов рублей. В домах жителей города, в котором проживают 36 тысяч человек, и деревни Литега есть качественная питьевая вода. Но существует и проблема: старая коммунальная инфраструктура в зданиях. Как пояснил глава Сокольского района Юрий Васин, к замене водовода уже приступили. Но это дорогостоящее мероприятие, муниципальных средств не хватает. Поэтому будут искать возможность включаться в федеральные проекты.

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Основные причины низкого качества питьевой воды на Вологодчине - ее загрязнение веществами природного происхождения. Вода в реках и озерах отличается высокой мутностью и цветностью, а в артезианских скважинах наблюдается повышенное содержание бора, фтора, железа, марганца. На качестве сказывается и большая изношенность оборудования и сетей водоснабжения. Поэтому проекты реконструкции для каждого населенного пункта разрабатываются индивидуально, с учетом в том числе и природных особенностей. Создана специальная межведомственная рабочая группа, которая совместно принимает наиболее эффективные решения.

В 2022 году проект "Чистая вода" будет реализовываться уже в 14 муниципалитетах региона. Для них готовится проектно-сметная документация. В наступившем году модернизация системы водоснабжения стартует и в городе Кадникове. Ее завершат в следующем году.

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На улучшение ситуации с питьевой водой во всех крупных населенных пунктах Вологодчины выделили свыше шести миллиардов рублей с учетом федеральной поддержки. Сегодня в программе - 45 объектов в 41 населенном пункте. До 2024 года 90 процентов городского населения области будет обеспечено качественной питьевой водой.

Кстати, жители региона могут иметь представление о реконструируемых объектах, они показаны на интерактивной карте "Чистая вода Вологодчины". Сюда включены 70 объектов. Их разделили на три категории и отметили разными цветами. Зеленые - уже реализованные проекты, синие - продолжающиеся и красные - запланированные с 2022 по 2024 год.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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