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01.02.2022 18:13
Рубрика: Власть

Аксенов дал совет Украине, где искать виновников потери Крыма

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал решение Верховной рады Украины о создании временной следственной комиссии для расследования причин "потери полуострова в 2014 году".

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На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Аксенов вновь напомнил украинским политикам главную и основную причину, по которой жители полуострова решили вернуться в родную гавань, в РФ - это государственный переворот в Киеве в 2014 году, приведший к власти националистические проамериканские силы.

- Так что если комиссия действительно захочет установить истину, она должна назвать имена организаторов и исполнителей этого преступления, которое повлекло за собой многочисленные жертвы, распад страны и гражданскую войну, - считает глава РК. - Это и действующие украинские политики, и их зарубежные подельники, которые также хорошо известны. Но этого при нынешнем оккупационном режиме, конечно, не будет.

Аксенов уверен, что комиссия создана в первую очередь для сведения политических счетов с оппонентами нынешнего президента Украины.

Ранее Верховная рада Украины голосами 229 депутатов высказалась за создание комиссии, которая расследует причины присоединения Крыма к России в 2014 году.

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